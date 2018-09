Bảo Trang bất ngờ xin rút khỏi The Voice

Cô gái từng được cả 4 huấn luyện viên bấm chọn ở vòng 'Giấu mặt' quyết định dừng cuộc thi vì lý do sức khỏe.

Trong đêm công bố kết quả 21/10, sau khi MC Phan Anh đọc tên hai thí sinh của đội Hồ Ngọc Hà được khán giả bình chọn nhiều nhất là Bùi Anh Tuấn (47,2%) và Đinh Hương (13,81%), nữ huấn luyện viên bất ngờ chia sẻ những tâm sự của thí sinh Thiều Bảo Trang.

Hồ Ngọc Hà nói: "Mọi người có thể thấy Bảo Trang là một cô gái có ngoại hình xinh xắn với giọng hát đầy nội lực, từng được cả 4 huấn luyện viên chúng tôi tranh giành nhau ở vòng Giấu mặt. Thế nhưng, ít ai biết Trang có sức khỏe không tốt. Song, vì quá yêu mến tôi nên Trang đã cố gắng để vượt qua mọi trở ngại và hoàn thành tốt khi đứng trên sân khấu".

Bảo Trang bất ngờ xin rút khỏi cuộc thi vì lý do sức khỏe. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Theo Hồ Ngọc Hà, lý do chính khiến Thiều Bảo Trang rời cuộc thi là vì sức khỏe, hoàn toàn không phải do bất kỳ áp lực nào.

"Khi Trang tâm sự và muốn nói ý nguyện đó với tôi, tôi rất buồn, bởi Trang là một trong những giọng ca xuất sắc trong đội. Nếu Trang không nói ra điều đó, có thể hôm nay tôi sẽ chọn Trang đi tiếp".

Hồ Ngọc Hà cho hay, cô và cả ê kíp thực hiện chương trình đã phải ngồi lại với Bảo Trang, cân nhắc rất kỹ lưỡng ý nguyện muốn dừng lại cuộc thi của cô gái trẻ. Cuối cùng, ban tổ chức phải chấp nhận việc bảo vệ sức khỏe cho Trang, vì cô không thể tiếp tục với lịch trình dày đặc.

Sự rút lui bất ngờ của Bảo Trang khiến không chỉ khán giả mà cả 3 huấn luyện viên Trần Lập, Đàm Vĩnh Hưng và Thu Minh đều ngạc nhiên. Ca sĩ Trần Lập buồn vì chưa từng có dịp làm việc chung với Bảo Trang, anh hy vọng sẽ được hợp tác cùng cô trong tương lai. Mr.Đàm thì bày tỏ sự tiếc nuối trước một nhan sắc và giọng hát đủ để trở thành một ngôi sao tương lai.

Trước tình cảm quá nồng nhiệt của các huấn luyện viên, Bảo Trang bật khóc. Cô nghẹn ngào: "Lúc này, em không biết phải nói gì hơn, chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành tới ban tổ chức, ê kíp thực hiện chương trình, khán giả, huấn luyện viên và người thân, đặc biệt là chị Hồ Ngọc Hà. Dù em dừng cuộc chơi tại đây, nhưng mong tất cả quý vị sẽ luôn đồng hành cùng chương trình và sát cánh bên các thí sinh".

Việc Bảo Trang xin dừng cuộc thi trước khi huấn luyện viên đưa ra lựa chọn khiến nhiều người cho rằng đây là cách để cô không bị "bẽ" vì tiết mục thi Xin hãy thứ tha không thành công trong tuần trước. Chưa kể, Bảo Trang cũng không còn được khán giả dành nhiều thiện cảm, kể từ sau sự việc cựu giám đốc âm nhạc Phương Uyên bị lộ clip dàn xếp kết quả. Một số khán giả nghi ngờ, Bảo Trang vào được đến đây là do sự "quen biết".

Thiều Bảo Trang tự nguyện rút lui, đội Hồ Ngọc Hà chỉ còn hai thí sinh Hương Giang và Tiêu Châu Như Quỳnh thi sing-off. Cuối cùng, Hà Hồ quyết định chọn Như Quỳnh đi tiếp. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Sau khi chia sẻ về câu chuyện của Thiều Bảo Trang, huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà đưa ra quyết định lựa chọn hai thí sinh đi tiếp vào vòng trong gồm Đào Bá Lộc và Thái Trinh. Hai gương mặt phải hát sing-off của đội Hà Hồ là Tiêu Châu Như Quỳnh và Hương Giang.

Trong đêm thi ở liveshow 3, cả Như Quỳnh lẫn Hương Giang đều không thành công như mong đợi với hai ca khúc Từng ngày dài và Em kể anh nghe. Ở vòng sing-off, họ quyết định hát tiếng Anh.

Sau màn biểu diễn Hurt của Tiêu Châu Như Quỳnh, huấn luyện viên Thu Minh dành cho cô nhiều lời khen ngợi và khuyên cô chỉ cần đứng yên để hát đầy cảm xúc như vậy là đủ thuyết phục, không cần quá nhiều động tác vũ đạo đi kèm. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đánh giá cao Như Quỳnh về giọng hát và ngoại hình, nhưng anh nghĩ cô nên rõ ràng hơn trong việc lựa chọn dòng nhạc để theo đuổi. Riêng về màn biểu diễn của Hương Giang với Firework, các huấn luyện viên đều "nói xa nói gần" để tránh làm tổn thương cô, mặc dù thí sinh này đã biểu diễn rất hết mình.

Không nằm ngoài dự đoán của khán giả và cả sự tương đồng với 3 huấn luyện, Hồ Ngọc Hà nói nhanh gọn, cô chọn người tiếp tục đi cùng mình là Tiêu Châu Như Quỳnh. Hương Giang tỏ ra "tâm phục, khẩu phục" trước quyết định này của vị huấn luyện viên. Cô cười tươi rói và ôm chầm chúc mừng bạn đồng hành.

Trước đó, đêm liveshow 4 được bắt đầu bằng màn công bố kết quả cho đội của Đàm Vĩnh Hưng. Hai thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất là Vũ Thanh Hằng và Phan Ngọc Luân, với tỷ lệ phiếu bình chọn lần lượt là 26,93% và 17,92%. Ngay sau đó, huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng cũng phải đưa ra quyết định của mình. Hai gương mặt được anh trao cơ hội đi tiếp gồm Đồng Lan và Trọng Khương. Khi anh vừa gọi "cánh đồng hoa lan", nữ thí sinh bật khóc vì xúc động. Đồng Lan, Trọng Khương cũng là hai người nhận được số phiếu bình chọn cao từ khán giả.

Ba thí sinh phải sing-off của đội Mr.Đàm gồm Quỳnh Trang, Xuân Nghi và Dũng Hà đều là những gương mặt xuất sắc. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Ba thí sinh còn lại của đội Mr.Đàm phải hát sing-off là Dũng Hà, Quỳnh Trang và Xuân Nghi. Dũng Hà chọn ca khúc I know để khẳng định mình. Bài hát do chính anh viết lời Việt, được thể hiện đầy cảm xúc. Màn biểu diễn này của Dũng Hà được ca sĩ Thu Minh đánh giá rất cao, bởi cách xử lý hoàn toàn khác so với đêm thi tuần trước. Cô cho rằng, điều đó chứng tỏ Dũng Hà có cảm xúc rất đa chiều. Với I know, Thu Minh hoàn toàn bị "thu phục". Hồ Ngọc Hà cũng thích tư duy âm nhạc và sự thông minh của Dũng Hà.

Về màn trình diễn Đổi thay của Quỳnh Trang, huấn luyện viên Trần Lập thấy cô toát ra sức mạnh từ giọng hát lớn hơn hình thể rất nhiều. Cô cũng duy trì được "ngọn lửa" từ đầu đến cuối bài và "đốt cháy" cả khán phòng. Với tiết mục I have nothing của Xuân Nghi, cả 4 huấn luyện viên đều khen nức nở cách xử lý điêu luyện như một ngôi sao lớn.

Với 3 gương mặt xuất sắc, Đàm Vĩnh Hưng rơi vào tình thế rất khó xử. Anh nói, trong lúc 3 học trò đang hát, rất nhiều bạn bè của anh nhắn tin khen ngợi. Điều đó càng làm anh bối rối. Theo anh, từ đầu mùa đến nay, đêm qua Quỳnh Trang hát hay nhất so với chính cô. Dũng Hà thì rất bản lĩnh, luyến láy tốt, làm Mr.Đàm vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên, anh thốt lên: "Tôi sẽ không có gì nếu không có Xuân Nghi" thay lời chia sẻ về màn biểu diễn sing-off của cô gái có giọng hát được mệnh danh là "khủng long".

Đêm liveshow 4 diễn ra khá nhanh gọn trong vòng hai tiếng đồng hồ. Đan xen giữa các màn công bố kết quả là phần biểu diễn của các ca sĩ khách mời như Nathan Lee, Nguyễn Ngọc Anh, Lệ Quyên và hai thí sinh The Voice từng bị loại là Đức Quang, Diễm My.

Liveshow 5 sẽ diễn ra lúc 21h30 ngày 28/10, với phần thi của 5 thí sinh đội Thu Minh và 5 thí sinh đội Trần Lập. Kể từ liveshow này, phần thi của các thí sinh và phần công bố kết quả sẽ diễn ra trong một đêm. Khán giả có khoảng hai tiếng để bình chọn cho thí sinh mình yêu thích.

Hàn Quốc Việt