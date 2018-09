Bảo Trâm trưởng thành hơn sau Vietnam Idol

Bảo Trâm không chỉ trình bày hai ca khúc trong single là 'Đoạn cuối giấc mơ' và 'Chỉ còn những mùa nhớ', mà còn cover loạt ca khúc quốc tế 'Top of the world', 'Color of the wind', 'Make you feel my love', 'Set fire to the rain'... Đặc biệt, ca khúc 'Welcome to Burlesque' được Bảo Trâm thể hiện theo phong cách nhạc kịch khiến khán giả rất phấn khích.