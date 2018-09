Bảo Thy xin phép bố mẹ khi mặc sexy

Ca khúc 'I’m sorry babe' do nhạc sĩ trẻ Bảo Thạch sáng tác, ban đầu mang phong cách R&B, nhưng được Only C phối lại theo hơi hướng Chill-pop nghe lạ tai hơn. Bảo Thy đã thu âm ca khúc này trước cả 'Single lady' - MV ra mắt cuối năm ngoái, nhưng lại phải để dành hơn một năm mới ra mắt được. Bảo Thy cho biết, đầu năm 2015 cô đã lên ý tưởng xong xuôi, dự định tháng 6 sẽ quay MV, nhưng đến thời điểm đó thì đạo diễn Uyên Thư bận nên hủy lịch quay. Bảo Thy đành phải đi tìm một ê kíp khác, nhưng cô và họ lại không tìm được tiếng nói chung, nên cô quay trở lại nói chuyện, thuyết phục Uyên Thư. Trước tâm huyết của Bảo Thy dành cho dự án này, Uyên Thư đồng ý sắp xếp thời gian quay MV 'I’m sorry babe' vào tháng 11 vừa qua.