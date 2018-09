Bảo Thy sexy diễn trong sự kiện do vợ chồng anh trai tổ chức

Trong chương trình, Bảo Thy trình diễn ca khúc 'Là con gái phải xinh' - bài hit từng giúp cô giành quán quân The Remix 2017. Ngoài ra, cô còn thể hiện 'Around the world' để khuấy động không khí. Với lợi thế vừa hát vừa nhảy, nữ ca sĩ khiến mọi người khó rời mắt.