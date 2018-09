Bảo Thy muốn giấu ảnh được Võ Cảnh hôn

‘Con tim anh nằm đâu’ là sáng tác của Yanbi và Bueno, được Bảo Thy thu âm hơn một năm trước. Tuy nhiên, như đã chia sẻ, Bảo Thy từng có khoảng thời gian không may mắn trong mọi việc nên cô để dành lại. Ca khúc được hòa âm theo thể loại pop pha trộn pop dance, không chạy theo xu hướng EDM hiện nay. Người chịu trách nhiệm phối cuối cùng cho ca khúc là nhạc sĩ Only C, sau khi Bảo Thy đã nhờ người làm đi làm lại cả chục lần. Bảo Thy thừa nhận, thu âm ca khúc này không thể nhanh được vì Only C rất khó tính. Anh yêu cầu ca sĩ phải hát một lèo, không được ngắt từng câu ra để người nghe cảm nhận được mạch của bài hát. Ngoài ra, Only C cũng muốn Bảo Thy phải tự bè, không hát chồng để tập cho giọng hát dày hơn. Chỉ chưa đầy một tuần ra mắt, ca khúc đạt 1 triệu lượt nghe.