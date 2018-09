Bảo Thy mạo hiểm vừa hát vừa nhảy trên băng chuyền

Sự can đảm chấp nhận thử thách và dám thay đổi bản thân của Bảo Thy đã được ban giám khảo The Remix đánh giá rất cao. Giám đốc âm nhạc Lưu Thiên Hương nói: 'Trong The Remix, điều khiến tôi vui nhất là đã tìm ra một Bảo Thy khác hẳn hình ảnh công chúa bong bóng ngày trước. Như các nghệ sĩ khác trên thế giới, họ vẫn thay đổi hình ảnh qua các thời điểm khác nhau nhưng vẫn giữ được cái gu riêng trong âm nhạc. Bảo Thy cũng đã làm được điều đó với một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ'. Giám khảo khách mời Soobin Hoàng Sơn rất thích tiết mục của Bảo Thy. Anh nói: 'Khi nhìn chị Bảo Thy bước lên trên băng chuyền đó, em cảm thấy rất lo vì rất nguy hiểm. Từng bước chân phải rất chắc chắn để hoàn thành tiết mục này. Về bài hát, nó có giai điệu rất bắt tai, phần drop rất hay. Cả team đã có một phần trình diễn hòa hợp. Em thích màn trình diễn này nhất'. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh không ngớt lời khen tặng nữ ca sĩ: 'Phần nhạc của Hòa Drop rất chất, nghe rất là sướng. Bảo Thy hôm nay nhìn cực kỳ đẹp. Phần dựng của Thùy Vân rất xuất sắc. Nhìn có vẻ rất dễ thực hiện nhưng rất mạo hiểm'. Vị giám khảo khó tính nhất chương trình là Hồ Hoài Anh cũng đánh giá rất cao team Bảo Thy với màn thể hiện này. 'Với team của Bảo Thy, anh phải nhìn nhận một điều là các bạn luôn trong tâm thế nghĩ ra những tiết mục độc, lạ để vượt qua các vòng thi trước đó. Việc phải sáng tạo sau mỗi vòng thi là động lực thúc đẩy team tìm ra các điểm hay của mình. Như hôm nay, team sử dụng bằng chuyền tạo ảo giác cho người xem, mang tính nghệ thuật. Anh đánh giá cao ở điểm này khi đi băng chuyền, các bạn thực hiện những động tác ballet. Anh nghĩ điều đó rất đáng trân trọng. Kết hợp với màn trình diễn đầu tư đó là phần âm nhạc rất catchy. Đặc biệt là câu hook 'Là con gái phải xinh', anh nghĩ nó sẽ tạo nên một trào lưu mới'. Với tổng điểm nhận được từ ban giám khảo là 39,5, team Bảo Thy sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết xếp hạng Remix New Generation.