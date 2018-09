Bảo Thy mặc ngắn cũn, nhảy sexy

Sau 6 single ra mắt liên tục trong năm qua, Bảo Thy tiếp tục giới thiệu single mà cô tâm huyết nhất và ấp ủ lâu nhất mang tên ‘Lollipop’ (sáng tác Yanbi, hòa âm Rhymastic). Trong teaser MV gửi đến khán giả, Bảo Thy hé lộ một phần, dễ dàng khiến người nghe nhận ra ca khúc này thuộc thể loại electro house khá phổ biến – khác hoàn toàn với những thử nghiệm lạ tai trước đó như chill-out (I’m sorry babe) hay dream-pop (I love you). Bảo Thy chia sẻ: ‘Lollipop’ thuộc thể loại electro house - một nhánh khá phổ biến của EDM. Tuy nhiên, ca khúc này cũng không phải là một ca khúc dễ dãi, an toàn. Tôi đảm bảo rằng ‘Lollipop’ vẫn có những chất riêng độc đáo không kém những single trước’.