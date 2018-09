Bảo Thy gợi cảm, xinh tươi đón tuổi mới

Sau "I'm sorry babe" và "Con tim anh nằm đâu", ca khúc "Lonely" tiếp tục được nhạc sĩ Only C hỗ trợ Bảo Thy thực hiện bản phối và thu âm. Nếu ca khúc này nhận được phản hồi tốt từ khán giả, Bảo Thy sẽ thực hiện MV trong thời gian tới.