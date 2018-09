Bảo Thy 'gây sốt' với 'vũ điệu thả tim'

Sau 'vũ điệu cồng chiêng' của Tóc Tiên hai năm trước, nay giới trẻ liên tục cover vũ điệu mới của Bảo Thy.

Bảo Thy Bảo Thy làm video hướng dẫn khán giả thực hiện "vũ đạo thả tim"

Tuần trước, Bảo Thy có màn trình diễn Give me your love tại Hòa âm ánh sáng - Remix New Generation. Trong tiết mục có đoạn vũ điệu "thả tim", là điểm nhấn do biên đạo Thùy Vân sáng tạo. Khi nhận xét về phần thi của team Bảo Thy, giám khảo Hồ Hoài Anh dự đoán, đoạn vũ điệu này sẽ sớm trở thành "cơn sốt". Đúng như dự đoán của nhạc sĩ này, ngay sau đêm thi, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt video cover. Đến nỗi, Bảo Thy đã tung hẳn video hướng dẫn và đoạn nhạc beat chuẩn để khán giả tha hồ cover.

Bảo Thy biểu diễn 'vũ điệu thả tim' trong The Remix tuần trước.

Suốt một tuần qua, đoạn vũ điệu thả tim của Bảo Thy trở thành tâm điểm, được giới trẻ bàn tán và đua nhau làm video mô phỏng. Một khán giả nhận xét, kể từ sau "vũ điệu cồng chiêng" của Tóc Tiên cách đây hai năm, giờ họ mới thấy có một vũ điệu dễ thương, dễ thực hiện như vậy. Chưa kể, màn "thả tim" này còn đánh trúng tâm lý thích "rắc thính" của nhiều bạn trẻ hiện nay.

Từ "cơn sốt" của "vũ điệu thả tim", ca khúc Give me your love của Bảo Thy bất ngờ trở lại các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến. Các fan thì kêu gọi "công chúa bong bóng" nhanh chóng tung MV cho ca khúc này.

Biên đạo Thùy Vân và các thành viên team Bảo Thy.

Bảo Thy chia sẻ: “Ban đầu, team Bảo Thy dựng hoàn thiện đoạn drop này với vũ đạo là phong cách 'chicken dance' rất bắt mắt. Các bạn vũ công nam mới là người thả tim. Đến sát ngày thi, cả team Bảo Thy ngồi xem lại video tổng duyệt thì lại thấy 'chicken dance' rất bắt mắt nhưng hơi khó để mọi người có thể nhảy theo. Cuối cùng, cả team cùng nghĩ ra ý tưởng các bạn nữ sẽ nhảy bắn tim thật đơn giản và dễ nhảy theo nhất. Ngay trước lúc diễn, biên đạo Thuỳ Vân đã nghĩ ra và tập ngay cho Bảo Thy và các bạn dancer nữ. 'Vũ điệu thả tim - vũ điệu thả thính' đã ra đời một cách hết sức bất ngờ. Thật sự bây giờ, tất cả mọi người trong team Bảo Thy đang cực kỳ vui và hạnh phúc vì điệu nhảy cũng như đoạn drop này đang được các bạn cover tràn ngập”.

Hoàng Anh Apple Video cover của hot girl Hoàng Anh Apple

Hàn Quốc Việt