Bảo Thy: 'Đừng nghĩ nặng nề việc tôi là thí sinh, còn Đông Nhi làm giám khảo'

'Công chúa bong bóng' chia sẻ cảm xúc về chuyện 'đàn em' được ngồi 'ghế nóng' đêm thi của cô tại The Remix.

Tối 14/4, tập tiếp theo của Remix New Generation sẽ lên sóng, với cuộc so tài của các đội chiến thắng trong tuần trước, gồm Bảo Thy, S.T, Yến Trang và Tronie - MiA.

Trong đêm thi này, chương trình chào đón giám khảo khách mời là ca sĩ Đông Nhi - Quán quân The Remix mùa đầu tiên. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ, bởi so về kinh nghiệm ca hát, Đông Nhi là "đàn em" của Yến Trang và Bảo Thy. Đặc biệt, lâu nay khán giả vẫn ngầm so sánh hai "công chúa Vpop" Bảo Thy - Đông Nhi.

Ca sĩ Bảo Thy.

Khi được hỏi về suy nghĩ của bản thân trước việc Đông Nhi ngồi "ghế nóng" để đưa ra nhận xét về mình, Bảo Thy cho rằng, việc quán quân của mùa đầu tiên làm giám khảo khách mời ở mùa sau là hoàn toàn hợp lý. Bảo Thy nói, ở những vòng thi trước còn có các giám khảo trẻ tuổi hơn cả Đông Nhi như Tiên Cookie, Vũ Cát Tường.

"Công chúa bong bóng" chia sẻ: "Khi đã tham gia chương trình này, tôi hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của ban tổ chức qua từng vòng thi. Chúng ta cũng đừng nghĩ quá nặng nề việc ai sẽ là giám khảo khách mời. Bởi, thật sự hầu như các giám khảo khách mời xuyên suốt từ đầu đến giờ đều đóng vai trò động viên và bênh vực thí sinh".

Bảo Thy tâm sự thêm, cô xác định bây giờ mình và team phải có tâm lý thật vững, làm gì cũng hết mình. Nữ ca sĩ mong chinh phục được ban giám khảo và khán giả từ khả năng đến cảm xúc.

Ca sĩ Đông Nhi.

Chủ đề của tập 13 là Symphony - EDM. Với top 4, đây là đêm thi khó nhất, nhưng các giám khảo lại rất mong chờ. Chương trình lên sóng VTV3 lúc 21h.

Ngô Trác