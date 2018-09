Bảo Thy đội nón nặng trịch xoay 20 vòng sau nhiều ngày chịu chóng mặt và trầy trật

Giám khảo Hồ Quỳnh Hương nhận xét: 'Chị biết Bảo Thy từ lâu rồi, khi xem em trình diễn chị rất ngỡ ngàng, một sự thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Phần trình diễn của em rất hoàn hảo, bài hát lựa chọn thông minh, cách phối nhạc, biên đạo làm nên hiệu ứng rất đẹp, long lanh, một phần mở màn rất tuyệt vời'. Giám khảo Dương Khắc Linh dành lời khen cho sự sáng tạo của team Bảo Thy: 'Phần dàn dựng của Bảo Thy rất hay và sinh động. Khi tiết mục kết thúc, anh muốn xem thêm nữa. Anh sẽ chấm điểm cao để xem Thy trình diễn ở những vòng sau'. Giám khảo Lưu Thiên Hương cảm thấy bài hát rất phù hợp với chất giọng của 'công chúa bong bóng' và khen phần dàn dựng bắt mắt, riêng âm nhạc có nhiều cung bậc rất hay. Đặc biệt, cô dành lời khen cho sự 'lột xác' ngày càng nghệ thuật hơn của Bảo Thy. Giám khảo Hồ Hoài Anh cho rằng thời điểm này Bảo Thy tham gia The Remix hoàn toàn hợp lý và chia sẻ, tiết mục của cả team đã mang đến rất nhiều cảm xúc. Kết quả, team Bảo Thy nhận được 38,5 điểm từ giám khảo và bước tiếp vào 'Chặng nước rút 2' của The Remix.