Bảo Thy cuốn hút với hình ảnh sexy

Ca khúc 'I'm sorry babe' do nhạc sĩ Bảo Thạch sáng tác, Only C hòa âm theo phong cách Chill-pop, khác hẳn so với một bản dance hoặc EDM. Nữ ca sĩ muốn chú trọng đến phần nghe và cảm xúc của khán giả, nên khi chọn bài hát cô thường ưu tiên ca khúc có nội dung rõ ràng, dù tiết tấu nhanh hay chậm. 'I'm sorry babe' xoay quanh câu chuyện một cô gái luôn trách móc, hoài nghi người yêu, đến khi chia tay mới cảm thấy nuối tiếc. Trong quá trình thu âm với Only C, theo yêu cầu của anh, Bảo Thy chỉ được hát một lần duy nhất từ đầu đến cuối, không thu từng đoạn hay từng câu. Khi nghe lại sản phẩm, Bảo Thy hài lòng vì nó rất 'nuột'. Cô tin rằng với giai điệu bắt tai và lời ca có ý nghĩa, 'I'm sorry babe' sẽ chinh phục được khán giả (nghe ca khúc).