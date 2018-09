Bảo Thy 'cầu cứu' fan đặt tên cho ca khúc tự sáng tác

Nữ ca sĩ sẽ giới thiệu bài hát mới trong offline vào 26/6.

Bảo Thy là một trong những ca sĩ hoạt động hăng hái nhất Vpop nửa đầu năm 2016. Sau khi tung liên tiếp 3 ca khúc I'm sorry babe, Con tim anh nằm đâu và Lonely, Bảo Thy tiếp tục ra mắt hai bài hát mới trong buổi offline, diễn ra lúc 15h chủ nhật 26/6 tại một trung tâm thương mại ở quận 7, TP HCM.

Ca sĩ Bảo Thy.

Bảo Thy bật mí, một trong hai ca khúc đó thuộc dòng nhạc dance, có tên Around the world. Đây là một ca khúc nhạc nước ngoài với phần lời Việt do chính Bảo Thy chắp bút. Ca khúc còn lại là sáng tác tiếp theo của Bảo Thy trong năm 2016, ngay sau Lonely. Hiện ca khúc thứ hai vẫn chưa được đặt tên. Bảo Thy có ý định sau khi trình bày ca khúc này trong buổi offline, sẽ "cầu cứu" fan để cùng mình suy nghĩ tên.

Ngoài việc hé lộ thông tin về hai sản phẩm được Bảo Thy đầu tư công sức và tâm huyết nhiều nhất từ trước đến giờ, buổi họp FC sắp tới còn là dịp để các fan giao lưu cùng Bảo Thy và nhận về những phần quà hấp dẫn do chính tay cô chuẩn bị. Trong buổi họp fan sẽ có cuộc thi cover ca khúc Lonely, tranh tài trong những trò chơi vận động vui nhộn cùng Bảo Thy và các khách mời…

Nữ ca sĩ sẽ giới thiệu hai ca khúc mới trong offline.

Tham dự buổi offline lần này của Bảo Thy còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ trẻ gồm Yanbi, Only C, Lou Hoàng và nhóm F.O.E (X-Factor). Ngoài phần trình diễn những bài hát quen thuộc, các khách mời cũng sẽ có những sự kết hợp “lần đầu tiên” với Bảo Thy hứa hẹn vô cùng hấp dẫn và nhiều bất ngờ thú vị. Dự kiến, Bảo Thy sẽ trổ tài hát rap sau khi nhận được nhiều phản hồi tích cực sau Lonely và trổ tài chơi nhạc cụ cùng các khách mời.

Đặc biệt nhất, buổi họp FC sẽ được livestream toàn bộ trên fanpage của Bảo Thy. Các fan ở nhà cũng có thể tham gia tương tác thông qua việc đặt câu hỏi cho Bảo Thy trên fanpage.

Hân Quy