Bảo Thy, Bảo Anh, Đông Nhi sexy 'thiêu đốt' đêm nhạc

Đông Nhi khiến tất cả khán giả trong đêm nhạc phát cuồng với hình tượng cực ngầu nhưng vẫn sexy, gợi cảm. Nữ ca sĩ mở màn phần trình diễn bằng bản mash up 'Boom boom - Shake the rhythm - Pink girl' cùng nữ rapper cá tính Mei. Tiếp đó, cô mang đến bản hit ballad mới nhất 'Trách ai bây giờ'. Đông Nhi khép lại chương trình với hai ca khúc 'Love like you' và 'Mr. Sexy'.