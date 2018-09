Bảo Thanh: ‘Sau 9 năm tích cóp tôi mới mua được nhà riêng’

Diễn viên ‘Sống chung với mẹ chồng’ khoe rằng, vợ chồng cô vừa mua được căn hộ tại Hà Nội.

- Với vai diễn nàng dâu Minh Vân, chị được đề cử 'Nữ diễn viên ấn tượng' của giải thưởng VTV Awards 2017. Tuy nhiên, chị lại phải cạnh tranh với Nhã Phương - người có lượng fan lớn hơn nhiều. Chị nghĩ sao về cuộc đua này?

- Ước mơ của tôi là được lọt vào đề cử 'Nữ diễn viên ấn tượng'. Do đó, khi ước mơ đã trở thành hiện thực thì với tôi, đó là một niềm hạnh phúc. Chuyện đoạt giải thì không phải tôi muốn là được bởi nó còn phụ thuộc vào sự bình chọn của khán giả và hội đồng thẩm định. Cứ cho rằng Nhã Phương nổi tiếng từ lâu, có lượng fan đông đảo, thậm chí có thêm sự ủng hộ từ fan của người yêu Trường Giang. Thế nhưng biết đâu, khi vào vòng hai với sự lựa chọn của hội đồng thẩm định lại có sự thay đổi nào đó. Tôi hoàn toàn có quyền hy vọng.

Bảo Thanh rất đắt show event, quảng cáo nhờ sự phủ sóng của phim 'Sống chung với mẹ chồng'.

- Vụt sáng và được săn đón nửa năm qua nhờ độ hot của phim 'Sống chung với mẹ chồng', chị cảm nhận thế nào về sự nổi tiếng?

- Một đồng nghiệp cùng nhà hát với tôi đến năm 40 tuổi mới được tham dự Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, trong khi tôi 26 tuổi đã được dự rồi. Vì vậy tôi nghĩ, sự nổi tiếng là cái duyên, 90% do may mắn, 10% còn lại là sự nỗ lực. Tôi biết nhiều đồng nghiệp đã chăm chỉ làm việc nhưng họ không gặp may nên chưa được khán giả biết đến. Tôi thích câu 'vạn sự tùy duyên', hãy cứ làm nghệ thuật với tâm thế thoải mái và cống hiến hết mình, còn việc nổi tiếng hay có đoạt giải thưởng thì không nằm trong dự tính của mình. Khán giả thích một nghệ sĩ thì họ tung hô, còn không thích thì họ cũng không ngại 'ném đá' đâu.

- Thành công quá lớn với vai Minh Vân đã tạo áp lực gì cho chị trong việc lựa chọn tác phẩm tiếp theo?

- Tôi hơi lo sợ vì năm tới nếu không tìm được một kịch bản hay như Sống chung với mẹ chồng, tôi e mình sẽ giậm chân tại chỗ. Hiện tại, tôi không thể chọn bừa, chọn đại một bộ phim nào đó để tham gia. Vốn dĩ, tôi là đứa rất 'ngu', chỉ nhận lời nếu đó là vai diễn mình thích và sẵn sàng từ chối vai nữ chính nếu nhân vật đó không hấp dẫn tôi. Trong nghệ thuật, tôi hơi bị 'đồng bóng', thích vai nào thì sẽ xin, chứ không tranh cướp vai diễn của ai. Tôi cũng không thích kiểu nhân vật hiền thục, mà phải là vai có nhiều màu sắc.

- Chị đang có mức thu nhập 'khủng' từ việc dự event, quảng cáo, trong khi ông xã lại chỉ có đồng lương công chức. Ông xã chị cảm thấy thế nào về việc này?

- Chúng tôi chẳng bao giờ so bì vì từ ngày lấy nhau đến giờ, lương của anh ấy thì anh ấy tiêu, lương của tôi thì tôi tiêu, chưa có tháng nào tôi cầm lương của chồng. Mọi người nói tôi ngu vì không biết giữ tiền của chồng nhưng tôi nghĩ hoàn toàn khác. Tôi đi đóng phim từ khi còn là sinh viên nên cuộc sống dư dả hơn so với nhiều người bạn khác. Ngoài ra, tôi cũng có thêm tiền học bổng. Thời điểm 2008, tôi hoàn toàn có khả năng tự trang trải sinh hoạt hàng ngày, thậm chí còn mua được xe máy. Khi lấy chồng rồi sinh con vào năm thứ ba đại học, mỗi tháng tôi và ông xã đều góp một ít đưa cho mẹ chồng để lo cho con. Trong chuyện tiền bạc, vợ chồng tôi rất sòng phẳng và có sự tính toán hợp lý.

Tuy không dựa dẫm chồng về kinh tế nhưng tôi lại dựa dẫm chồng về tinh thần. Anh ấy mạnh mẽ, nhanh nhạy do làm công an, tính nghiệp vụ cao. Trong mọi chuyện, anh ấy luôn có sự phán đoán và cách giải quyết dứt khoát, hoàn toàn khác với tôi. Vợ chồng tôi ai cũng có những khuyết điểm và chúng tôi bù trừ cho nhau. Tôi nghĩ, khi cả hai sống thẳng thắn, chân thành thì mọi khó khăn từ kinh tế đến nuôi dạy con cái đều được giải quyết nhanh chóng.

Nữ diễn viên vừa mua được căn hộ riêng tại Hà Nội. Chồng cô dự định chuyển công tác từ Bắc Giang lên thủ đô để gia đình đoàn tụ.

- Chị công khai toàn bộ thu nhập với chồng hay lặng lẽ 'lập quỹ đen' cho riêng mình?

- Tôi kiếm được bao nhiêu tiền đều khoe với chồng và tích cóp vào tài khoản chung. Sau 9 năm tiết kiệm, gần đây, vợ chồng tôi mới mua được căn nhà riêng ở Hà Nội. Chúng tôi vẫn phải vay ngân hàng một chút nhưng có được ngôi nhà riêng đã là nỗ lực của hai vợ chồng. Trước đây, tôi sống chung với gia đình chồng ở Bắc Giang. Sau mỗi đêm diễn, tôi đều tự lái ôtô về nhà. Bây giờ khi đã có nhà riêng, chồng tôi dự định sẽ chuyển công tác từ Bắc Giang lên Hà Nội và đưa con trai lên sống cùng.

Cuộc sống của tôi khá vất vả, chứ không sung sướng như nhiều người nghĩ. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ than vãn vì có nói ra cũng không ai thương mình. Hơn nữa, khi đã xác định theo nghệ thuật thì phải tự tôi chịu đựng mọi thử thách. Có những đêm tôi diễn xong tại Nhà hát Tuổi trẻ lúc 22h30, tôi nhanh chóng tẩy trang, thay đồ rồi lái ô tô về Bắc Giang. Mặc dù quãng đường không xa, khoảng 50km nhưng tôi cũng mất 1h30 phút di chuyển. Khi ông xã không bận việc, anh ấy sẽ lên Hà Nội đón. Có thời điểm quay phim xa ở Phú Thọ, Nam Định, Thái Bình… tôi cũng tự lái xe.

Chồng tôi làm công an nên có ngày trực, ngày nghỉ. Anh luôn tranh thủ lúc nghỉ lên Hà Nội để đưa tôi đi ăn, xem phim như thời còn yêu đương. Không phải lúc nào chồng cũng xuất hiện dưới ánh hào quang sân khấu cùng tôi nhưng anh luôn đứng ở bóng tối để ủng hộ.

- Những khi chị gặp khó khăn trong công việc, ông xã chia sẻ thế nào?

- Lúc làm vở kịch Công lý không gục ngã, tôi gặp nhiều áp lực vì diễn cùng các nghệ sĩ gạo cội. Trong quá trình tập luyện, tôi còn bị đạo diễn mắng đến mức bật khóc ở cánh gà. Hôm đó, tôi rất buồn và gọi cho chồng đón mình về. Vừa bước lên xe, tôi đã khóc như mưa. Chồng tôi không hiểu chuyện gì xảy ra và khi nghe nỗi muộn phiền của tôi, anh ấy bảo, nếu thấy mệt mỏi quá thì nghỉ việc, về nhà anh nuôi. Chồng rất chiều tôi, không bắt ép tôi phải thế này, thế nọ.

Làm nghề này khổ lắm, nếu gặp được đạo diễn tâm lý thì khi diễn viên chưa cảm được nhân vật, họ sẽ nhẹ nhàng phân tích. Nhưng cũng có người dùng từ ngữ miệt thị khiến tôi bị tổn thương. Bản thân nghệ sĩ chịu rất nhiều áp lực về nghề nghiệp, gia đình, đặc biệt với nghệ sĩ nữ, họ thực sự phải mạnh mẽ hoặc có hậu phương vững chắc như chồng tôi thì may ra mới chịu nổi. Nếu một người mau nước mắt và bản chất yếu đuối như tôi mà không có chồng, gia đình và bạn bè thì chắc tôi bỏ nghề lâu rồi. Tôi không quen thị phi, không quen việc bị chửi mắng.

Như ồn ào vừa qua, tôi âm thầm về khóc với chồng suốt hai đêm. Ông xã, bạn bè và các anh chị đồng nghiệp đã gọi điện động viên, khuyên tôi nên im lặng vì thời gian sẽ chứng minh tất cả. Do đó, tôi đã không lên tiếng về scandal, chỉ cần những người yêu thương hiểu tôi là đủ rồi.

Bảo Thanh cho biết, bí quyết giữ hạnh phúc của vợ chồng cô là luôn sống thẳng thắn như những người bạn.

- Vụ ồn ào với Việt Anh đã khiến mối quan hệ của chị với đồng nghiệp ảnh hưởng thế nào?

- Tôi mất lòng tin vào nhiều người. Có lẽ tôi phải cám ơn thị phi vì qua chuyện này, tôi nhận ra bộ mặt thật của những người mà tôi cho là bạn. Họ 'dìm' tôi, tranh thủ PR tên tuổi dù họ không có tác phẩm nào gây chú ý. Tuy nhiên, nghệ thuật chân chính thì không có chỗ cho những người như vậy. NSND Lê Khanh từng nói: "Cây càng cao thì càng chịu nhiều gió bão. Nhìn quanh thì không thấy ai nhưng dưới gốc cây thì lại rất nhiều cỏ”. Câu nói đó rất thâm thúy và đúng. Tôi cho rằng, nếu mình không vượt qua được sự cố lần này thì không bao giờ có thể chống đỡ với giông bão lớn hơn.

- Nhiều nữ diễn viên vì quá nhập vai mà xao lòng trước bạn diễn, chị thì sao?

- Tôi mà không kiểm soát được cảm xúc của mình và cứ đắm đuối với bạn diễn thì chắc chết (cười lớn)! Tôi biết bản chất của các diễn viên nam như thế nào. Trong cuộc đời này, tôi chỉ tin mỗi chồng và bố mình thôi, chứ không tin bất cứ người đàn ông nào hết.

- So với lúc mới kết hôn, chồng chị thay đổi thế nào?

- Ngày xưa chồng tôi vô tâm lắm vì cả hai lấy nhau khi còn quá trẻ, anh ấy vẫn mải chơi. Những lúc quá mệt mỏi vì sự vô tâm của chồng, tôi đã khóc và nói rằng, anh đừng để đến lúc tôi có cảm giác hối hận vì lấy anh. Khi lập gia đình, tôi đã hy sinh cả sự nghiệp nên anh đừng phụ lòng tôi. Tôi chỉ mong anh có trách nhiệm hơn với vợ con. Lúc tôi sinh em bé, anh thay đổi khác hẳn, bỏ thuốc lá, không còn đi nhậu nhẹt vào ban đêm. Anh ấy cũng chăm con rất khéo, tất nhiên là không thể bằng tôi nhưng so với những người đàn ông khác thì anh ấy được 9 điểm.

- Con trai đầu lòng đã lớn, khi nào vợ chồng chị mới lên kế hoạch sinh con thứ hai?

- Tôi nghĩ chắc phải lâu lâu nữa vì ông xã thấy tôi sinh nở vất vả quá nên thương. Anh ấy nói ‘vợ là để yêu chứ không phải để đẻ'. Trong khi đó, tôi là người muốn sinh con vì tôi thích có thêm một nàng công chúa.

Bảo Thanh tiết lộ chuyện có bầu, kết hôn khi còn là sinh viên Bảo Thanh tâm sự về chuyện có bầu, lấy chồng khi còn là sinh viên