Bảo Thanh gây cười khi vào vai cô gái vô duyên

Nữ diễn viên đóng nhiều cảnh hài hước khi vào vai Sol trong phim 'Ngày ấy mình đã yêu'.

Sau vài tập lên sóng, Ngày ấy mình đã yêu nhận phản hồi rất tích cực của khán giả. So với kịch bản gốc Discovery of Love do Hàn Quốc sản xuất, phim mới của đạo diễn Khải Anh cài cắm thêm nhiều chi tiết hài hước và dành nhiều đất diễn cho các nhân vật thứ như Sol (Bảo Thanh) và Đô (Chí Thiện).

Bảo Thanh đảm nhận vai Sol trong Ngày ấy mình đã yêu. Cùng với Đô, Sol là một trong hai người bạn thân nhất của Hạ (Nhã Phương). Họ sống dưới một mái nhà, chung tay mở một công ty thiết kế nội thất và sẵn sàng giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, Hạ khôn ngoan, khéo léo trong tình yêu bao nhiêu thì Sol là cô gái ngốc nghếch bấy nhiêu. Trong khi Hạ đã trải qua 2 mối tình sâu sắc và được bạn trai cưng chiều hết mực thì Sol vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

*Bảo Thanh trong phim 'Ngày ấy mình đã yêu'

Ngoài tính tình chân thành và tốt bụng, Sol gây ấn tượng với khán giả ở sự vụng về và thẳng thắn đến mức vô duyên. Sol bị tiếng sét ái tình và phải lòng một anh công an giao thông vừa kém sắc vừa nói ngọng tên Đức. Sol tìm mọi cách để thể hiện tình cảm nhưng vẫn không được đáp lại. Dù bị "người tình trong mộng" xua đuổi, Sol vẫn đeo bám anh mọi lúc mọi nơi. Những đoạn đối thoại giữa Sol và Đức góp phần tạo nên sự hài hước cho Ngày ấy mình đã yêu. Bên cạnh đó, Bảo Thanh còn có nhiều tình huống gây cười khi cãi nhau chí chóe với Chí Thiện.

Bảo Thanh chia sẻ, Sol hoàn toàn khác với những nhân vật cô từng đóng trước đây. Cô vốn có thế mạnh ở những vai đòi hỏi diễn nội tâm, thể hiện sự giằng co tâm lý thay vì nhẹ nhàng, vui vẻ như Sol. Khi mới đọc kịch bản của Ngày ấy mình đã yêu, cô không hề hứng thú với vai Sol vì tình yêu của nhân vật này quá "sến". Sau đó, Bảo Thanh được đạo diễn Đỗ Thanh Hải động viên rằng cô rất hợp vai này và đây cũng là cơ hội để thay đổi bản thân. Nể lời của Giám đốc VFC, Bảo Thanh đọc lại kịch bản đã được chỉnh sửa và nhận ra Sol dù chỉ là vai thứ chính nhưng góp phần rất lớn vào bộ phim. Đây cũng là cơ hội để cô lột xác so với Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng. "Sol là cô gái nổi loạn với mái tóc nhuộm highlight, trang phục rách rưới. Cô ấy ngu si, điên cuồng theo đuổi một người đàn ông rất xấu", Bảo Thanh nói về vai diễn của mình.

Một cảnh quay của Bảo Thanh trong tập 4 'Ngày ấy mình đã yêu'.

Không có nhiều đất diễn như nhân vật Hạ nhưng Bảo Thanh vẫn gây ấn tượng khi vào vai Sol. Trên trang cá nhân và fanpage chính thức của bộ phim, Bảo Thanh nhận nhiều lời khen khi vào vai cô gái vô duyên, đanh đá, tạo tiếng cười cho người xem. Nhiều khán giả thậm chí còn kêu gọi lập nhóm để ủng hộ Sol và Đức thành một đôi. Tình cảm "ghét của nào trời trao của ấy" của Sol và Đô cũng được nhiều người mong chờ. Ngoài những cảnh hài hước và cãi nhau, Bảo Thanh còn có nhiều cảnh đánh đấm như một đả nữ ở những tập tiếp theo. Nữ diễn viên cho biết cô nhiều lần bị thương vì đóng cảnh xô xát khi vào vai Sol.

Bảo Thanh mất 3 tháng để hoàn thành vai thứ chính trong Ngày ấy mình đã yêu. Phim có bối cảnh chính ở Phú Yên và TP HCM. Nữ diễn viên chấp nhận gác lại nhiều công việc ở Hà Nội khi nhận vai Sol. Cô bỏ ra hàng chục triệu tiền túi mua vé máy bay di chuyển giữa TP HCM và Hà Nội để tranh thủ về thăm con trong những ngày trống lịch quay.

Bảo Thanh đóng cặp với Chí Thiện trong phim mới.

Ngày ấy mình đã yêu là câu chuyện xoay quanh mối tình tay ba của Tùng, Hạ và Nam. Phim do Khải Anh đạo diễn, được Việt hóa từ series Tình yêu tìm thấy (Discovery of Love) của Hàn Quốc, phát sóng vào lúc 21h30 thứ hai và thứ ba hàng tuần.

*Trailer 'Ngày ấy mình đã yêu'