Bảo Anh từng đau đớn vì bị chê không có giọng hát

Nữ ca sĩ bị nhiều người dè bỉu chỉ có ngoại hình xinh xắn chứ không có tài năng.

Tham gia dự án cộng đồng I am more than you see, Bảo Anh trải lòng về khoảng thời gian khó khăn mà cô phải vượt qua.

Bảo Anh từng tổn thương vì bị chê bai về giọng hát

Bảo Anh được biết đến qua cuộc thi Giọng hát Việt 2012. Gây chú ý khi cover một ca khúc của Taylor Swift, Bảo Anh nhận được nhiều lời khen nhưng cũng không ít lời chê bai. Nhiều người cho rằng Bảo Anh chỉ dùng ngoại hình xinh xắn để tiến thân trên con đường nghệ thuật chứ hoàn toàn không có khả năng.

Ca sĩ Bảo Anh.

Những lời nói cay độc, những bình luận tiêu cực đó từng khiến Bảo Anh bị mất cân bằng và bị ám ảnh mỗi khi bước lên sân khấu cầm micro biểu diễn. Thế nhưng, nữ ca sĩ không cho phép mình bỏ cuộc mà nỗ lực cải thiện, vượt qua nó mỗi ngày. "Nếu không sinh ra với tài năng sẵn có, thì tôi chọn cách tập luyện chăm chỉ hơn gấp nhiều lần những người được phú cho chất giọng”.

Nữ ca sĩ chia sẻ, đối với cô, vùng vẫy trong dư luận không phải là cách. Cô chọn cách đối mặt với tâm bão. "Nhưng thật chẳng dễ dàng để đối diện với những chỉ trích vào mình. Tôi đã tự cân bằng cuộc sống bằng cách tìm đến yoga để thanh lọc tâm trí, thay đổi suy nghĩ”.

Yoga buộc Bảo Anh phải tập luyện với tinh thần tập trung cao. Tập luyện chính là khoảng thời gian giúp Bảo Anh hoàn toàn thả lỏng tâm trí và hướng đến những suy nghĩ tích cực nhất. Cũng nhờ tập luyện, cơ thể Bảo Anh trở nên khỏe khoắn và bền bỉ, giúp cô thêm hoàn thiện từ giọng hát đến vũ đạo.

Bảo Anh mạnh mẽ vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân nhờ tập yoga.

Bảo Anh đã học cách bình tĩnh vượt qua những nỗi sợ hãi của bản thân, biết cách hít hơi thật sâu để tự tin bước ra sân khấu cháy hết mình và biết chấp nhận đối mặt với những nhược điểm, biến thành sức mạnh để không ngừng cố gắng mỗi ngày.

Cũng chính sự bình tâm nhờ yoga, giọng ca Sống xa anh chẳng dễ dàng nhẹ nhàng vượt qua những đau khổ sau khi tan vỡ trong chuyện tình cảm với Hồ Quang Hiếu. "Không ai có thể điều khiển được ý chí và tinh thần của mình ngoài chính mình, mình chỉ thực sự gục ngã khi mình buông tay”.

MV 'Sống xa anh chẳng dễ dàng'- Bảo Anh MV mới nhất của Bảo Anh 'Sống xa anh chẳng dễ dàng' đạt top 1 trending Youtube