Bảo Anh, Khởi My, Đông Nhi 'quậy tưng' khi tụ tập

Bảo Anh sinh năm 1992, nhỏ nhất trong 3 người. Trong khi đó, Khởi My và Đông Nhi cùng sinh năm 1988. Đây là 3 trong số những nữ ca sĩ trẻ thành công nhất trong các năm gần đây. Bảo Anh sớm dừng chân ở The Voice 2012 nhưng có nhiều bài hit ăn khách trên thị trường, Khởi My đoạt quán quân 'Gương mặt thân quen' mùa đầu tiên, còn Đông Nhi đoạt vô số giải thưởng âm nhạc năm qua.