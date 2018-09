'Bánh mì cháy' Quỳnh Anh chia tay Giọng hát Việt nhí

Sau liveshow 4, các bé an toàn đi tiếp là Lê Thanh Huyền Trân, Trần Kayon Thiên Nhâm và Nguyễn Thiện Nhân. Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang chọn thêm bé Hoàng Anh đi tiếp, Lam Trường dành vé cho Linh Nhi còn Cẩm Ly 'cứu' Mai Chí Công. Ba thí sinh bị loại là Đoàn Thế Lân, Đoàn Minh Tài và Hoàng Kim Quỳnh Anh. Phút công bố thí sinh phải chia tay chương trình khá xúc động bởi các bé đều là những giọng ca 'chất', thể hiện tốt trong liveshow 4 và có tỷ lệ phiếu bình chọn sít sao so với các thí sinh trong nhóm an toàn.