Bằng Kiều thấy có lỗi vì để bạn gái bị hiểu lầm

Nam ca sĩ nói răng anh và Dương Mỹ Linh yêu nhau năm 2013 và khi đó anh với Trizzie đã chia tay khá lâu.

- Điều gì khiến anh và Dương Mỹ Linh quyết định công khai chuyện tình cảm sau một thời gian dài né tránh?

- Tôi và Linh quen nhau vào cuối năm 2013. Khi quyết định tìm hiểu, chúng tôi không hề giấu giếm chuyện này trước bạn bè, gia đình, chỉ là chưa công bố trên truyền thông. Chúng tôi muốn giữ cho mình một chút riêng tư. Tuy nhiên, sau đó, tôi thấy dư luận có những cách hiểu không đúng về mối quan hệ của chúng tôi nên tôi muốn chia sẻ để khán giả hiểu chính xác hơn.

Ca sĩ Bằng Kiều và Dương Mỹ Linh.

- Những đồn đoán ảnh hưởng thế nào đến mối quan hệ của anh và bạn gái?

- Bên cạnh sự ủng hộ, một số ý kiến cho rằng Linh là người thứ ba khiến cho tôi và vợ cũ ly hôn. Thật ra, tôi và Trizzie Phương Trinh tan vỡ chính xác là hai năm rưỡi rồi. Đây là lỗi của tôi. Nếu tôi chia sẻ với mọi người từ lúc đó thì sau này khi quen với Linh chắc chắn sẽ không bị hiểu lầm. Người bị ảnh hưởng trực tiếp việc này là bạn gái tôi. Cũng may, cô ấy là người hiểu biết nên đã san sẻ với tôi rất nhiều.

Bấy lâu nay tôi im lặng vì không muốn ảnh hưởng đến người thân. Nhưng tôi phát hiện ra là mình đã sai. Tôi đã không nghĩ rằng sự im lặng của tôi làm cho một số người lợi dụng để chỉ trích, thậm chí có những phán xét rất vô văn hoá. Vì vậy nên tôi phải lên tiếng để họ không còn cơ hội.

- Anh quen Dương Mỹ Linh dịp nào?

- Tôi nghĩ mọi chuyện đều thuộc về chữ "duyên". Cuối năm 2013 tôi gặp Linh trong một bữa tiệc tất niên với những người bạn thân, trong đó có nhạc sĩ Đức Trí. Linh cũng là bạn thân của anh ấy nên cũng có mặt. Lúc đó tôi không hề biết cô ấy là hoa hậu hay diễn viên, sau này nói chuyện tôi mới biết (cười).

- Anh nhìn thấy điểm gì cuốn hút ở người bạn gái này?

- Linh có nhiều điểm mà tôi nghĩ nếu tiếp xúc mọi người sẽ rất thích. Cái tôi thấy ở cô ấy là sự thẳng thắn, chân thành trong mối quan hệ. Chúng tôi nhìn bên ngoài có nhiều điểm khác biệt nhưng chính điều đó giúp chúng tôi bổ sung cho nhau.

Từ khi quen Linh, tôi thấy là mình thay đổi và hoàn chỉnh hơn, biết quan tâm và chia sẻ. Trước đây, tôi luôn luôn để những chuyện vui, buồn hay tâm sự ở trong lòng. Khi quen với cô ấy, tôi đã bày tỏ và chia sẻ cảm xúc với những người thân nhiều hơn... Cô ấy làm cho tôi hiểu ra nhiều điều mà trước tới nay tôi còn mơ hồ. Linh là một người đặc biệt đối với tôi.

- Vợ cũ phản ứng gì về mối quan hệ mới của anh?

- Cuộc sống bên Mỹ cho cô ấy cái nhìn khá thoáng so với những người phụ nữ khác. Nhất là chúng tôi mỗi người đã có một cuộc sống riêng và cô ấy đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Đôi khi cô ấy còn cảm thấy phiền vì có một số người cứ thương vay khóc mướn và tỏ vẻ "thông cảm" trong khi họ chả hiểu gì về chuyện của chúng tôi.

Chúng tôi rất cởi mở. Tôi cũng nói chuyện với cô ấy về Linh - bạn gái của tôi. Chúng tôi đã coi nhau như những bạn, cùng sống tốt với nhau để chăm sóc ba đứa con. Nên mọi người thấy tôi và Trizzie thường xuyên chụp hình cùng nhau với tụi nhỏ thì đừng lấy làm lạ.

Dương Mỹ Linh thường xuyên đi cùng Bằng Kiều lưu diễn ở nước ngoài.

- Anh liên tục chạy show tại nhiều nước và không thường xuyên ở bên các con. Vậy anh làm thế nào để bù đắp và làm tròn trách nhiệm của một ông bố?

- Công việc của tôi thường chỉ đi vào cuối tuần, ngày thường tôi vẫn qua đưa hai con lớn đi học và chơi với đứa nhỏ. Khi nào đi nước ngoài thì tôi gọi video về nói chuyện với tụi nhỏ thường xuyên để chúng không thấy thiếu vắng bố. Bên cạnh đó, tôi chu cấp về mặt kinh tế đầy đủ.

- Các con anh phản ứng thế nào khi biết bố có bạn gái?

- Tôi nói chuyện với các con thường xuyên và coi chúng như những người bạn nên chuyện tôi có bạn gái, tôi cũng tâm sự và hỏi các con nghĩ gì. Anh lớn - Beckham - thì cười và nói "she's pretty" (cô ấy xinh), còn anh thứ hai - Colin - thì nói "I'm happy for you" (con thấy hạnh phúc cho bố). Em bé nhất thì chưa biết gì (cười).

- Anh và Dương Mỹ Linh tính đến chuyện gắn bó lâu dài thế nào?

- Tôi là người đã trải qua một lần hôn nhân còn Dương Mỹ Linh thì chưa. Khi quen nhau, chúng tôi trao đổi rất nhiều về quan điểm hôn nhân. Quan trọng là hai người phải vừa là người yêu, vừa là bạn thân để khi sống với nhau mới có thể chia sẻ được mọi vấn đề ngóc ngách của cuộc sống, của cá nhân. Và tôi tìm thấy điều đó ở Linh.

Đối với tôi, khi có tình cảm với một người nào đó, tôi muốn hướng tới một mối quan hệ lâu dài và bình yên. Tôi cũng dự định nhiều thứ trong tương lai. Chúng tôi vẫn nâng niu từng ngày ở bên cạnh nhau, trân trọng nó. Cho đến thời điểm này, tôi thấy mình may mắn là có người để yêu thương, chăm sóc và lo lắng.

- Công việc ca hát hiện tại của anh như thế nào?

- Gần đây tôi đi về giữa Mỹ và Việt Nam. Tôi thường xuyên về quê hương hơn một phần vì có bạn gái ở đây. Mặc khác, tôi cũng đang tiến hành album mới của mình. Đây là album được làm theo phong cách acoustic. Trong sản phẩm này có một số ca khúc "hit" của tôi cũng như một số ca khúc mới. Âm nhạc của sản phẩm này mang nhiều trải nghiệm cuộc sống hơn.

Ngoài ra, tôi cũng bước đầu chuẩn bị cho liveshow thứ hai được làm tại quê hương diễn ra vào tháng 10 năm nay. Tôi cũng đang bận rộn cho vai diễn trong một bộ phim hài điện ảnh. Tôi đang rất thích thú với lĩnh vực mới này.

Hình ảnh lãng mạn của họ trong một chuyến lưu diễn ở châu Âu.

- Lần đầu đóng phim, anh gặp những sự bỡ ngỡ gì?

- Tôi cũng không có nhiều bỡ ngỡ vì tôi vốn sinh ra trong một gia đình hoạt động sân khấu nên diễn xuất đã ăn vào máu của tôi từ nhỏ. Chỉ có điều, tôi thật sự thấm thía sự vất vả cực nhọc khi làm diễn viên. Những buổi quay đêm liên tục kéo dài khiến tôi mệt mỏi nhiều hơn so với việc ca hát trên sân khấu. Tôi nhận lời đóng phim vì vai diễn này thu hút và thỏa mãn niềm yêu thích của mình. Còn việc có gắn bó với nghiệp diễn trong tương lai không thì cũng phải do “Tổ đãi” nữa. Đối với tôi, ngoài tài năng thì yếu tố may mắn cũng quyết định thành công của một người.

- Dương Mỹ Linh không chỉ là người mẫu mà còn là diễn viên. Người bạn gái này hỗ trợ anh ra sao trong công việc?

- Vì Linh cũng làm nghệ thuật nên chúng tôi cũng trao đổi và bổ sung cho nhau những vấn đề về nghề nghiệp. Cô ấy không phải là fan của tôi nên hay góp ý cho tôi với cái nhìn khách quan của một khán giả "vô tư" (cười).

Theo VnExpress