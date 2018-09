Bằng Kiều: 'Mỹ Linh đẹp hơn so với thời sánh đôi cùng tôi'

Tham dự dạ tiệc "The Butterfly - Sống" do Mỹ Linh tổ chức tại TP HCM, Bằng Kiều có dịp đứng chung sân khấu với tình cũ. Giọng ca Trái tim bên lề thổ lộ Mỹ Linh đẹp hơn nhiều so với thời "cặp đôi" cùng anh trên sân khấu âm nhạc. Theo anh, sự viên mãn vì có một gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công khiến nhan sắc của cô tươi trẻ, quyến rũ hơn.