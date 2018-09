Bằng Kiều khó chịu khi bị 'chặt chém' về chiều cao

Chàng du học sinh Tùng Dương thể hiện ca khúc 'This love' mang không khí sôi động đến sân khấu Vietnam Idol (xem video). Bằng Kiều chia sẻ, anh rất thích phần trình diễn của Tùng Dương. 'Giọng em hoàn toàn phù hợp với thể loại này nhưng cần tinh tế hơn. Anh nghĩ do em hồi hộp nên chỉ hát được 60% so với bình thường. Đây là một phần thi tốt. Tiết mục này mang tính nhịp điệu nên em cần nhấn nhá, có nhịp điệu rõ ràng hơn'. Đạo diễn Quang Dũng cho rằng chàng hot boy biểu diễn quá cẩn trọng, an toàn, thiếu chất 'điên' nên chưa thực sự khuấy động được khán giả. Thu Minh nhận xét: 'Cách xử lý của em làm cho bài hát hơi rời rạc, chưa cuốn hút'.