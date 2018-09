Băng Di ngã xuống nước, Trang Pháp lạc đường

Sau cái nắng gay gắt của ngày đua đầu tiên, 8 đội chơi đối mặt với cơn mưa lớn, gió giật cấp 6 tại thành phố mỏ. Họ nhập vai thợ mỏ, dùng xe cút kít để vận chuyển 150kg than trên quãng đường 1km. Trong điều kiện khắc nghiệt, cộng thêm bùn đất lầy lội, bụi than bám quanh người, thể lực của họ giảm sút nhanh chóng. Ngay cả với người khỏe mạnh như Trương Nam Thành cũng tỏ ra mệt mỏi. Dù vậy, anh vẫn gallant, giúp đỡ cho Hải Băng khi cô bị tụt lại phía sau. Trong một lần hỗ trợ bạn đồng hành, Trương Nam Thành không may tuột tay làm đỗ xe than, Hải Băng đã bật khóc trách móc 'Công trình vất vả nãy giờ của em'. Anh không giận cô mà chủ động 'gánh' toàn bộ nhiệm vụ để Hải Băng dưỡng sức cho chặng tiếp theo.