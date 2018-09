Bạn trai Trương Ngọc Ánh bảnh bao từ bé

Tốt nghiệp Đại học ngành kinh doanh nhưng Kim Lý sớm rẽ hướng sang lĩnh vực nghệ thuật vì quá đam mê diễn xuất. Tại Canada, anh đã thực hiện được ước mơ khi tham gia một số phim như 'The Boy Who Smells Like Fish' (Chàng trai tanh mùi cá), 'Antiviral' (Chống vi rút), 'White Elephant' (Voi trắng)… Tên anh có trên trang web điện ảnh nổi tiếng IMDB và xuất hiện trong các dự án phim của Mỹ, Canada, Nhật Bản, thậm chí từng được đề cử giải thưởng trong Liên hoan phim Cannes. Khi về Việt Nam đóng phim 'Hương Ga', anh nhanh chóng tạo nên sức hút lớn nhờ vẻ điển trai, nam tính.