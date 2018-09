Bạn trai Tóc Tiên 'biến' hit của Tiên Tiên thành nhạc EDM

Hoàng Touliver làm mới ca khúc 'Về với em đi', hứa hẹn khiến khán giả thích thú.

Hoàng Touliver và Tiên Tiên

Sau thành công của bản remix Vài lần đón đưa kết hợp với Soobin Hoàng Sơn, Hoàng Touliver tiếp tục bắt tay cùng Tiên Tiên làm mới ca khúc Về với em đi. Đây là một sáng tác của Tiên Tiên, ra mắt cách đây khá lâu với giai điệu bắt tai, ca từ sâu lắng.

Hoàng Touliver tiếp tục trung thành với chất nhạc EDM sôi động được mix đa màu sắc. Với chất giọng ma mị, phóng khoáng của Tiên Tiên, bản cover như được khoác chiếc áo mới, hứa hẹn khiến người nghe không thể rời tai.

Hoàng Touliver và Tiên Tiên.

Hoàng Touliver và Tiên Tiên được xem là hai cá tính âm nhạc đặc biệt trong Vpop hiện nay. Tiên Tiên là một cô nàng sáng tác những ca khúc mang hơi hướng “bất cần đời” nhưng lại có thông điệp ý nghĩa với cuộc sống, đặc biệt tác động tích cực với giới trẻ. Trong khi đó, Hoàng Touliver sở hữu phong cách ngầu, chất chơi thể hiện rõ trong âm nhạc. Hàng loạt ca khúc do Hoàng Touliver mix như Ngày mai, Tell me why... đều khiến người nghe đứng ngồi không yên.

Hoàng Touliver chia sẻ: “Ở Tiên Tiên, tôi nhìn thấy được sự 'điên' và dám thể hiện cá tính một cách rõ nét. Chất nhạc của Tiên Tiên dễ khiến người khác cảm thấy hứng thú và khi mix chính tôi cũng bị truyền cảm hứng từ giai điệu và lời ca khúc. Việc hai anh em kết hợp trong sản phẩm này cũng là một cái duyên”.

Với cộng đồng underground, cái tên Hoàng Touliver không còn xa lạ. Anh hiện là nhà sản xuất âm nhạc được nhiều nghệ sĩ Việt "săn đón" và mong muốn hợp tác. Những ca sĩ Việt từng có dịp bắt tay với Hoàng Touliver phải kể đến Phương Vy, Tóc Tiên, Soobin Hoàng Sơn, Justatee, Kimmese, Trà My idol, Thảo Trang, Hồ Ngọc Hà, Isaac…

Ngô Trác