Bạn trai đại gia khoe quà sinh nhật của Kỳ Duyên

Doanh nhân 9X Tạ Công Sơn chia sẻ bức ảnh chụp chiếc bánh được Hoa hậu Việt Nam 2014 tặng.

Trên trang cá nhân, bạn trai đại gia của Kỳ Duyên khoe khéo tấm ảnh bánh sinh nhật hình trái tim mà người đẹp Nam Định tặng anh trong ngày sinh nhật tròn 25 tuổi. Chiếc bánh kem in khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi, nhưng doanh nhân Tạ Công Sơn đã che đi gương mặt của Kỳ Duyên. Anh chú thích cho tấm ảnh: "Happy birthday to me. Thank you so much my love" (Chúc mừng sinh nhật tôi. Cám ơn rất nhiều, tình yêu của tôi".

Chiếc bánh sinh nhật Kỳ Duyên tặng bạn trai đại gia.

Khi chia sẻ tấm ảnh về chiếc bánh sinh nhật, một số người bạn của chàng doanh nhân 9X đã nhanh chóng nhận ra món quà của Kỳ Duyên nhưng thắc mắc, tại sao anh lại che gương mặt của người yêu. Cả hai đã công khai mối quan hệ được một vài tháng qua, nhưng chưa một lần, Tạ Công Sơn đăng tải hình ảnh về Hoa hậu Việt Nam 2014 vì không muốn gây sự chú ý.

Thời gian này, Kỳ Duyên vướng vào scandal lộ video hút thuốc lá nơi công cộng và chịu sự chỉ trích nặng nề từ công chúng. Cô còn bị cư dân mạng tố mua giải Hoa hậu, chạy điểm để có bảng thành tích học tập tốt khi còn học ở THPT Lê Hồng Phong... Trước những thông tin tiêu cực về bạn gái, doanh nhân Tạ Công Sơn đã ở bên động viên cô vượt qua giai đoạn ồn ào. Cách đây ít lâu, anh an ủi Kỳ Duyên khi đăng bức ảnh ông lão và bà lão dắt tay nhau cùng hướng ra biển cùng dòng chú thích: "Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storm of life" (Tạm dịch: Tình yêu đẹp là tình yêu giúp người ta vượt qua giông bão cuộc đời).

Bạn trai Kỳ Duyên luôn ở bên an ủi trong thời điểm cô chịu sự chỉ trích từ công chúng vì scandal.

Cũng vì scandal hút thuốc lá, trong đêm chung khảo phía Bắc của Hoa hậu Việt Nam 2014 vừa qua, Kỳ Duyên đã không tham dự. Á hậu Huyền My đã thay thế vị trí của cô để chia sẻ về cảm xúc và kinh nghiệm thi Hoa hậu cho các thí sinh năm nay. Hiện tại, Kỳ Duyên tạm thời nghỉ ngơi một thời gian để tĩnh dưỡng, lấy lại tinh thần trước khi hoạt động trở lại.

Xoay quanh ồn ào của đương kim hoa hậu, báo Tiền Phong, đơn vị tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã phải lập Hội đồng xem xét. Sau khi họp kín, Hội đồng đưa ra kết luận: "Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên thừa nhận hành vi hút thuốc lá như trong băng hình và đã xin lỗi công khai nhưng vẫn còn một số tình tiết liên quan đến dư luận và tố cáo khác cần phải xác minh làm rõ thêm. Hội đồng quyết định sẽ tiếp tục xác minh, giải quyết sự việc sau khi Vòng thi chung khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 kết thúc vào ngày 17/7".

Hải Bình