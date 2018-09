Bạn trai đại gia động viên Kỳ Duyên vượt qua scandal

Doanh nhân Tạ Công Sơn đã có câu viết ẩn ý, an ủi người yêu khi vướng vào tâm bão.

Kỳ Duyên đang là tâm điểm bàn tán của công chúng sau khi bị lộ video hút thuốc lá nơi công cộng. Trước đó, trong gần 2 năm đương nhiệm, cô cũng liên tiếp gặp những scandal khiến hình ảnh của cô trong lòng khán giả bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mới đây, cô đã phải nhờ đến luật sư can thiệp khi trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin không có thật như chuyện cô mua giải Hoa hậu, chạy điểm...

Người yêu Kỳ Duyên an ủi cô trong giai đoạn gặp scandal.

Trong lúc bạn gái vướng vào ồn ào và chịu nhiều sự chỉ trích từ dư luận, người yêu cô - doanh nhân Tạ Công Sơn, đã ẩn ý viết status bằng tiếng Anh với hàm ý động viên Hoa hậu Việt Nam 2014 vượt qua giai đoạn khó khăn. Anh chia sẻ tấm ảnh ông lão và bà lão dắt tay nhau cùng hướng ra biển cùng dòng chú thích: "Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storm of life" (Tạm dịch: Tình yêu đẹp là tình yêu giúp người ta vượt qua giông bão cuộc đời).

Trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu, Kỳ Duyên từng tâm sự, cô gặp bạn trai khi mới chuyển vào Sài Gòn được vài tháng. Thời điểm cô bị stress vì vướng sự cố bị vợ tài xế taxi tố có thái độ ứng xử không văn minh và bị gán ghép ảnh quảng cáo dịch vụ sex, chính bạn trai là người ở bên an ủi.

Cặp đôi xuất hiện cùng nhau hồi tháng 5 trong show thời trang của NTK Hoàng Hải.

Kỳ Duyên và bạn trai mới công khai tình yêu từ hồi tháng 5 nhưng tình cảm đã rất mặn nồng. Cặp đôi từng có chuyến du lịch châu Âu hồi tháng 6 cùng với mẹ Hoa hậu Việt Nam 2014. Bạn trai người đẹp là doanh nhân trẻ sinh năm 1991. Anh đang ở cương vị giám đốc của một doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều lớn ở Bình Dương.

Kỳ Duyên từng nhận xét về bạn trai hơn mình 5 tuổi: "Anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi nhưng rất chín chắn và trưởng thành. Anh du học từ bé, gia đình cũng dạy anh biết độc lập từ nhỏ nên dù còn khá trẻ nhưng anh đã trưởng thành hơn độ tuổi".

Yên Yên