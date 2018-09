Bạn trai đại gia bất ngờ xóa hết ảnh kỷ niệm với Kỳ Duyên

Cặp đôi bị nghi đã chia tay vì doanh nhân Tạ Công Sơn mới đổi trạng thái tình cảm sang chế độ 'Độc thân'.

Sau thời gian gắn bó mặn nồng, mối quan hệ của Hoa hậu Kỳ Duyên và bạn trai đại gia - doanh nhân Tạ Công Sơn bị cho là đã có dấu hiệu rạn nứt. Mới đây, nhiều người bất ngờ phát hiện người yêu Kỳ Duyên đã đổi trạng thái trên trang cá nhân từ "Đang hẹn hò" thành "Độc thân". Ngoài ra, doanh nhân trẻ còn xóa tất cả hình ảnh kỷ niệm với Hoa hậu Việt Nam 2014 từng được anh đăng tải trước đó. Tuy nhiên, cả Kỳ Duyên và bạn trai đều im lặng, không lên tiếng về tin đồn đã chia tay.

Bạn trai Kỳ Duyên từng xuất hiện bên cạnh cô trong show thời trang của nhà thiết kế Hoàng Hải hồi tháng 5.

Khoảng một tháng trước, doanh nhân 9X còn vui vẻ khoe ảnh chụp bánh sinh nhật hình trái tim, in khoảnh khắc tình tứ của hai người do Kỳ Duyên tặng anh. Tạ Công Sơn ngọt ngào viết: "Happy birthday to me. Thank you so much my love" (Chúc mừng sinh nhật tôi. Cám ơn rất nhiều, tình yêu của tôi".

Những ngày qua, khi Hoa hậu Việt Nam 2014 vướng vào scandal lộ video hút thuốc lá nơi công cộng, bị dư luận chỉ trích nặng nề, bạn trai đại gia đã ở bên động viên cô vượt qua giai đoạn ồn ào. Anh an ủi Kỳ Duyên bằng cách đăng bức ảnh ông lão và bà lão dắt tay nhau cùng hướng ra biển cùng dòng chú thích: "Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storm of life" (Tạm dịch: Tình yêu đẹp là tình yêu giúp người ta vượt qua giông bão cuộc đời). Tuy nhiên, hiện tại tất cả hình ảnh và thông tin liên quan đến Hoa hậu Việt Nam 2014 đã bị doanh nhân trẻ xóa sạch sẽ trên trang cá nhân.

Doanh nhân 9X đã chuyển trạng thái từ 'Đang hẹn hò' sang 'Độc thân', đồng thời xóa tất cả hình ảnh kỷ niệm với Hoa hậu Việt Nam 2014.

Kỳ Duyên công khai tình yêu với doanh nhân Tạ Công Sơn từ tháng 5. Bạn trai của Hoa hậu Việt Nam 2014 sinh năm 1991, hơn cô 5 tuổi. Anh đang là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu hạt điều ở Bình Dương. Vị đại gia trẻ lần đầu lộ diện cùng Kỳ Duyên khi tham gia show thời trang của NTK Hoàng Hải. Anh đã nhiệt tình trả 7.000 USD để mua đấu giá chiếc váy dạ hội lộng lẫy Kỳ Duyên mặc. Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi từng có chuyến du lịch châu Âu ngọt ngào. Hoa hậu từng hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc nép sát vào vai bạn trai và tình tứ cầm tay anh.

Sau hàng loạt ồn ào trong đời sống riêng, hiện Kỳ Duyên lánh mặt, không xuất hiện trong các hoạt động của làng giải trí.

Trung Nguyễn