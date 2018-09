Bạn trai cũ của Tú Anh phủ nhận tin đồn yêu Kỳ Duyên

Doanh nhân tên N. đính chính trên trang cá nhân về bức ảnh cô gái có ngoại hình giống Hoa hậu Việt Nam 2014.

Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước nghi án Kỳ Duyên vừa chia tay bạn trai đại gia Tạ Công Sơn đã nhanh chóng có tình mới. 'Người yêu tin đồn' của cô là doanh nhân tên N., bạn trai cũ của Á hậu Tú Anh. Ồn ào này xuất phát từ việc tài khoản Instagram của doanh nhân N. đăng tải một bức ảnh về cô gái có ngoại hình giống hệt Kỳ Duyên. Sau khi có những bình luận của khán giả về việc cô gái trong ảnh là Hoa hậu Việt Nam 2014, doanh nhân N. đã lập tức xoá tấm hình cùng các comment.

Lời đồn càng thêm có cơ sở khi vị doanh nhân trẻ tuổi này và Kỳ Duyên là bạn bè trên Instagram. Cả hai đều 'follow' nhau và bấm nút 'like' những hình ảnh của nhau.

Bạn trai cũ của Tú Anh phủ nhận mình có mối quan hệ tình cảm với Kỳ Duyên.

Tuy nhiên, cách đây ít giờ, doanh nhân N. đã chia sẻ bức ảnh về danh tính cô gái có ngoại hình hao hao Kỳ Duyên. Anh chú thích: "Chả hiểu nổi giống ở chỗ nào nhỉ? She is not KD ok? (Cô ấy không phải là Kỳ Duyên). Anh còn hashtag dòng chữ 'ngưng nhảm nhí', bày tỏ thái độ bức xúc trước những tin đồn không đúng về mình. Hành động này của doanh nhân N. đã xoá tan đi nghi vấn anh và Hoa hậu Kỳ Duyên có mối quan hệ tình cảm. Bản thân người đẹp Nam Định cũng bấm nút 'like' bức ảnh, thể hiện cảm xúc vui mừng về cử chỉ 'giải oan' của doanh nhân N. dành cho mình.

Bị cấm đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2016, Kỳ Duyên tạm thời lui vào 'ở ẩn'.

Thời gian qua, Kỳ Duyên trở thành nhân vật ồn ào nhất trên mặt báo và mạng xã hội khi vướng scandal hút thuốc lá nơi công cộng. Điều này khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng trầm trọng trong mắt công chúng. Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã quyết định không cho phép cô đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, đồng thời tước quyền trao lại vương miện cho Tân Hoa hậu của cô trong đêm chung kết. Ban tổ chức không mời cô đến dự chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016, nhưng gợi ý rằng, cô có thể xuất hiện với tư cách khán giả bình thường.

Trong suốt nhiệm kỳ gần 2 năm của Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên liên tiếp gặp sự cố, từ chuyện dáng ngủ khó đỡ trên máy bay, đi event trễ giờ, vô lễ với bố mẹ, làm màu việc từ thiện... Trước làn sóng chỉ trích của công chúng, người đẹp Nam Định đã quyết định 'ở ẩn' một thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần.

Thuý Anh