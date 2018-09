Ban nhạc Scorpions sang Việt Nam biểu diễn vào tháng 10

Nhóm nhạc nổi tiếng của Đức là khách mời đặc biệt của 'Monsoon Music Festival' tại Hà Nội.

Tại buổi họp báo của Monsoon Music Festival 2016 vào chiều 15/8, tổng đạo diễn - nhạc sĩ Quốc Trung đã công bố danh sách nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế tham gia chương trình năm nay. Trong đó, đáng chú ý nhất là ban nhạc rock lừng danh Scorpions của Đức. Nhóm là khách mời đặc biệt bên cạnh các tên tuổi Mỹ Linh, Tùng Dương, PB Nation (Việt Nam), SaveUs (Đan Mạch), Last Train (Pháp), Rukhsana Merrise (Anh), Kite (Thuỵ Điển) DJ Julien Sato & VJ 100LDK (Nhật Bản), Goodluck (Nam Phi), Idiotape (Hàn Quốc), DJ Brezel Goring (Đức), Lands (Việt Nam/Mỹ)...

Ban nhạc rock lừng danh Scorpions sẽ sang Việt Nam biểu diễn vào tháng 10.

Scorpions là ban nhạc hard rock, được thành lập vào năm 1965 bởi tay guitar Rudolf Schenker - người gắn bó với ban nhạc lâu nhất. Từ việc lang thang biểu diễn trên phố, nhóm đã trở thành ban nhạc rock thành công nhất của Đức, thậm chí của châu Âu. Tính đến thời điểm hiện tại, sau 50 năm hoạt động, nhóm đã bán được 100 triệu bản nhạc, trở thành một trong những ban nhạc best-selling nhất mọi thời đại. Các ca khúc của nhóm được khán giả Việt Nam yêu thích như: Still Loving You, Wind of Change, Big City Night, Holidays, You And I... Vô số ban nhạc sau này như Smashing Pumpkins, Green Day, Korn, System of a Down, Queensryche đã cover lại những bài hát nổi tiếng của Scorpions. Chỉ riêng bài Rock You Like A Hurricane được cover hơn 150 lần bởi nhiều ca sĩ và nhạc sĩ khác nhau.

MV ca khúc 'Still Loving You' của ban nhạc Scorpions

Vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân và ca sĩ Tùng Dương cũng tham gia 'Monsoon Music Festival 2016', trong đó diva nhạc Việt sẽ thể hiện một số ca khúc trong dự án 'Chat với Mozart 2', còn Tùng Dương giới thiệu dự án 'Rễ cây'.

Nhạc sĩ Quốc Trung cho biết, Scorpions sang Việt Nam vào đúng dịp nhóm đang có tour diễn vòng quanh châu Á để kỷ niệm 50 năm thành lập. Ngoài 5 thành viên chính thức, ban nhạc còn mang theo ê kíp 20 người gồm đội ngũ kỹ thuật, giám đốc âm nhạc và các nhân viên phục vụ khác.

Cũng như hai năm trước, Monsoon Music Festival 2016 sẽ mang đến cho khán giả thủ đô những màn trình diễn chuyên nghiệp và đẳng cấp qua các thể loại âm nhạc Pop, Rock, Jazz, World, EDM, Soul, R&B... Lễ hội diễn ra liên tiếp trong 3 ngày 21, 22, 23/10 tại Hoàng thành Thăng Long. Vé của chương trình được bán từ ngày 17/8 với các mức giá dao động từ 220.000 đồng đến 2,5 triệu đồng.

