Ban nhạc huyền thoại Boney M đến Việt Nam biểu diễn vào tháng 10

Nhóm nhạc disco nổi tiếng thế giới và Chris Norman, giọng ca chính nhóm Smokie sẽ có một đêm nhạc tại Hà Nội.

Sau concert thành công của nghệ sĩ saxophone Kenny G vào tháng 10 năm ngoái, đơn vị sản xuất tiếp tục mời hai huyền thoại một thời của làng nhạc thế giới đến Việt Nam biểu diễn, đó là nhóm nhạc Boney M và Chris Norman, thủ lĩnh nhóm Smokie. Các nghệ sĩ sẽ có show diễn duy nhất tại Hà Nội vào tháng 10 tới.

Ban nhạc Boney M.

Boney M được coi là ban nhạc disco thành công nhất mọi thời đại. Nhóm thành lập vào năm 1976 với 4 thành viên Liz Mitchell, Marcia Barrett, Maizie Williams và Bobby Farrell. Cuối thập niên 1970, hàng loạt ca khúc của nhóm như Daddy Cool, Sunny, Rasputin... chiếm lĩnh vị trí đầu tiên trong nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, đồng thời bán chạy trên thị trường khắp thế giới. Kể từ thập niên 1980, ban nhạc thay đổi thành viên thường xuyên. Thành viên nam duy nhất Bobby Farrell qua đời vào cuối năm 2010 ở Saint Petersburg vì trụy tim. Hiện tại, giọng ca chính Liz Mitchell vẫn tiếp tục cùng ban nhạc trình diễn ở các quốc gia.

Ca khúc ' River of Babylo' của Boney M 'Rivers of Babylon' - Boney M

Còn riêng Chris Norman, khán giả biết đến ông từ thời ban nhạc Smokie nổi đình đám vào những năm 80. Với phong cách lãng tử, Chris từng là thần tượng một thời của đông đảo giới trẻ thế giới. Những ca khúc gắn liền với giọng ca của Chris như If You Think You Know How to Love Me, Living Next Door to Alice, Lay Back in the Arms of Someone, Stumblin'In, Midnight Lady... Mặc dù năm nay đã 65 tuổi nhưng ông vẫn chăm chỉ biểu diễn.

Ca khúc ' Stumblin’in' của Chris Norman và Suzi Quatro 'Stumblin' In' - Chris Norman & Suzi Quatro

Trong đêm nhạc vào tháng 10 tại Hà Nội, nhóm Boney M và Chris Norman sẽ mang theo ê kíp riêng để hỗ trợ cho phần trình diễn như các nhạc công, dàn hát bè, biên tập viên âm nhạc, ... Đặc biệt, Thomas Pemberton - nhà sản xuất nổi tiếng của Mỹ, người từng làm nên thành công bất hủ cho Boney M cũng sang Việt Nam.

Quỳnh Như