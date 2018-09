Ban nhạc Bức Tường từng muốn giải tán sau khi thủ lĩnh Trần Lập qua đời

Guitarist Trần Tuấn Hùng chia sẻ rằng, khoảng trống mà Trần Lập để lại không ai có thể thay thế.

Trong dịp kỷ niệm 23 năm ngày thành lập ban nhạc (26/3/1995 - 26/3/2018) và hai năm ngày Trần Lập rời xa cõi tạm, Bức Tường sẽ tổ chức liveshow Ngày trở về vào ngày 26/3 vào lúc 18h tại ba điểm cầu tại Hà Nội: Cafe 1995 Buctuong Story, Top of Hanoi - tầng 67 Lotte Center và Đại học Xây dựng. Chương trình được truyền hình trực tuyến trên truyền hình FPT để khán giả cả nước có thể theo dõi.

Tại buổi gặp gỡ báo chí, guitarist Trần Tuấn Hùng cho biết, anh không nghĩ ban nhạc Bức Tường vẫn hoạt động đến tận bây giờ dù thủ lĩnh Trần Lập đã chọn đi một con đường khác mọi người. Đêm nhạc sắp tới là một di nguyện lúc còn sống của Trần Lập. "Thay vì làm đêm nhạc lớn với hàng nghìn khán giả, năm nay chúng tôi tổ chức tại 3 điểm cầu, trong đó có sân khấu ngoài trời trên nóc một toà nhà. Đây là sân khấu cao nhất tại Việt Nam. Khi anh Lập còn sống, chúng tôi từng nghĩ đến việc làm chương trình như vậy nhưng chưa thực hiện được. Có thể hơi tâm linh nhưng tôi có suy nghĩ, khi biểu diễn ở nơi cao nhất Việt Nam thì anh Lập sẽ nghe rõ hơn", anh nói.

Trần Tuấn Hùng tại buổi gặp gỡ báo giới về đêm nhạc kỷ niệm 23 năm thành lập Bức Tường và hai năm ngày mất của Trần Lập.

Guitarist Tuấn Hùng còn tâm sự rằng, sau khi Trần Lập qua đời, Bức Tường thiếu vắng đi giọng ca chính nên các thành viên từng dự định sẽ giải tán ban nhạc. "Không một ai khác thay thế được vị trí của anh Lập trong ban nhạc. Nhưng rồi, chúng tôi vẫn tiếp tục chơi nhạc với nhiều ca sĩ khác dù không ít khán giả phản đối. Họ nói rằng, họ thà cắm tai nghe, còn hơn việc chấp nhận người khác hát bài của anh Lập. Tuy nhiên, khi âm nhạc của anh Lập vang lên cũng có nghĩa anh vẫn sống với chúng ta. Tôi nghĩ rằng, mỗi ca sĩ có cách thể hiện riêng, chứ không ai có thể thay thế được anh Lập. Chúng tôi mong rằng, càng nhiều người hát nhạc của anh Lập thì âm nhạc và tư tưởng của anh sẽ càng lan toả".

Lý giải việc đêm nhạc ngày 26/3 diễn ra vào lúc 18h, guitarist Trần Tuấn Hùng cho biết, đây là thời điểm hoàng hôn và rất nhiều show diễn của thế giới trên nóc các toà nhà đều chọn khung giờ này. Cố nhạc sĩ Trần Lập cũng từng ước mơ làm một chương trình trên sân thượng một toà nhà cao tầng như vậy.

Show diễn Ngày trở về sẽ có sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng gồm Uyên Linh, Tạ Quang Thắng, Tuấn RC (The Light), Triệu Hoàng Lân (The Sand), Minh Trí (The Voice), Tăng Ngân Hà. Chương trình gồm 4 phần: Ngày trở về, Tâm sự, Tuổi 23 và Những chuyến đi dài. Khán giả sẽ có dịp nhìn lại chặng đường 23 năm của ban nhạc Bức Tường qua những giai điệu quen thuộc của Trần Lập như Hoa ban trắng, Trở về, Men say, Ngày hôm qua, Tâm hồn của đá, Khám phá, Những chuyến đi dài, Bông hồng thủy tinh, Tiếng gọi... Ngoài ra, có nhiều câu chuyện thú vị sẽ được các vị khách đặc biệt là nhà báo Lại Văn Sâm và PGS. TS. Phạm Duy Hòa, Hiệu trưởng trường Đại học Xây Dựng chia sẻ trong đêm nhạc.