Bạn gái Việt Anh 'Chạy án' mang bầu

Dòng tâm trạng của Trần Hương trên trang cá nhân khiến nhiều người đoán rằng, cô đang ở giai đoạn nghén.

Hai ngày trước, bạn gái của diễn viên Việt Anh chia sẻ tấm ảnh cô nằm nghỉ trên giường với dòng chú thích: "Nếu bạn đang có con, bạn sẽ hiểu mẹ yêu mình nhiều đến cỡ nào!". Dòng trạng thái của cô như lời thông báo hàm ý về việc cô đang mang bầu đứa con đầu lòng với bạn trai. Đông đảo bạn bè của Trần Hương (tên bạn gái Việt Anh) đã gửi lời chúc mừng đến cô.

Bạn gái diễn viên Việt Anh úp mở việc mình đang nghén trên trang cá nhân.

Liên lạc với Việt Anh, anh xác nhận việc bạn gái có tin vui. Tuy nhiên, vì Trần Hương đang ở những tháng đầu tiên của thai kỳ nên anh ngần ngại không thông báo cho mọi người. Diễn viên Tuổi thanh xuân cũng cho rằng, anh và bạn gái chưa xác định thời điểm tổ chức đám cưới vì thế, anh sợ, dư luận sẽ có phản ứng trái chiều.

Việt Anh và bạn gái Trần Hương đã gắn bó bên nhau 4 năm. Từng một lần đổ vỡ hôn nhân nên nam diễn viên khá dè dặt tiết lộ về đời sống tình cảm với khán giả. Trần Hương sinh năm 1989, kém bạn trai gần 10 tuổi. Cô có ngoại hình xinh xắn và đang làm kinh doanh mỹ phẩm online.

Cặp đôi yêu và chung sống 4 năm nhưng vẫn chưa quyết định kết hôn.

Trong một bài báo, diễn viên Chạy án từng tâm sự, từ khi yêu Trần Hương, bạn bè nhận xét anh trẻ trung, yêu đời hơn hẳn so với giai đoạn gặp khủng hoảng về hôn nhân và sự nghiệp 6 năm trước. Tuy nhiên, khoảng cách về tuổi tác khiến cả hai có lúc cảm thấy bế tắc vì khác nhau quá xa về suy nghĩ, quan điểm sống. Cũng vì sự khác biệt này, Việt Anh và bạn gái mới dành nhiều thời gian để tìm hiểu, chứ không vội vàng kết hôn. Điều may mắn với anh là Trần Hương chín chắn hơn so với những cô gái cùng tuổi. Cô chí thú làm ăn và cầu tiến, chứ không thích tụ tập bạn bè.

Yên Yên