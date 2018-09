Bạn đi cùng xe giải thích về việc bỏ rơi Hoàng Yến

'Lúc đó công an đang giữ tôi lấy lời khai, chả nhẽ để Yến chờ tôi khai xong mới đưa đi viện à?', Tu Nguyen viết.

Sau khi bạn bè của Hoàng Yến tiết lộ thông tin về người lái xe gây tai nạn, người đàn ông này đã lên trang cá nhân để giải thích rõ hơn về sự việc. Trước đó, nhiều người bạn Hoàng Yến đã lên tiếng chỉ trích anh "bỏ rơi" siêu mẫu khi không đưa Hoàng Yến đi cấp cứu. Theo Công An Quận 1, anh cũng là người cung cấp thông tin Hoàng Yến đã lái xe, trong khi cô kiên quyết phủ nhận thông tin này. Những người đưa Hoàng Yến đi cấp cứu cũng khẳng định, họ đã kéo siêu mẫu từ băng ghế phụ.

Người đàn ông có nickname Tu Nguyen chia sẻ, khi xảy ra tai nạn, không có ai giúp anh mở cửa xe vì sợ xe phát nổ. Sau một hồi loay hoay ra được khỏi xe, anh đang nhờ người kéo Hoàng Yến ra ngoài thì công an tới. Khi bị chỉ trích vì đã không đưa Hoàng Yến đi cấp cứu, anh này giải thích: "Lúc đó công an đang giữ tôi lấy lời khai, chả nhẽ để Yến chờ tôi khai xong mới đưa đi viện à? Tôi đã đề nghị hai người đưa Yến lên taxi đưa vào viện, còn tôi ở lại với công an".

Nội dung chia sẻ của bạn Hoàng Yến trên trang cá nhân.

Nick name Tu Nguyen cũng đính chính: "Lúc đó tôi cũng bị va đập và hoàn toàn không tỉnh táo, nên thông tin tôi bảo Yến là người cầm lái có thể sai". Anh mong mọi người không nên vội vàng "ném đá" mình hay Hoàng Yến, và chờ đợi kết quả điều tra của công an.

Trước khi xảy ra tai nạn, Hoàng Yến và người bạn này đã gặp nhau tại khai trương một quán nhậu. Hoàng Yến có uống vài chai bia nhưng khẳng định không cầm tay lái. Sau khi kết thúc tiệc, cô và người đàn ông này lên xe của mình ra về, đến đoạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì xảy ra tai nạn. Hoàng Yến không nhớ gì về sự việc xảy ra trước lúc tỉnh lại, hiện sức khỏe siêu mẫu đang hồi phục tốt.

