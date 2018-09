Bạch Công Khanh bất ngờ đăng quang 'Gương mặt thân quen'

Trong đêm thi cuối cùng, Bạch Công Khanh giả gái, tái hiện hình ảnh NSND Bạch Tuyết qua trích đoạn cải lương 'Kiều Nguyệt Nga'. Hoài Linh nhận xét, dám giả NSND Bạch Tuyết là Bạch Công Khanh 'gan lắm rồi', đặc biệt là phiên bản cách đây mấy chục năm. Danh hài nhận thấy nam thí sinh nghiên cứu rất kỹ nhân vật, đặc biệt là tiểu tiết về tư thế chân và diễn tốt đoạn say sóng. Riêng phần ca cải lương, Bạch Công Khanh vào đúng nhịp, không phô, rõ ràng từng câu, từng chữ. Mỹ Linh thừa nhận mình đã 'say' vì Bạch Công Khanh trong tiết mục này. NSND Bạch Tuyết là thử thách khó nhất của nam thí sinh nhưng anh đã làm rất xuất sắc. Riêng nhạc sĩ Đức Huy cũng cảm thấy 'lắc lư' theo Bạch Công Khanh ở đoạn nhân vật Kiều Nguyệt Nga say sóng. (xem video)