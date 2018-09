'Bác sĩ tăng động' Minh Trị chia tay Vietnam Idol

'Bác sĩ tăng động' Minh Trị thể hiện liên khúc tiếng Anh 'We will rock you - I love rock and roll' nhưng chưa thành công. Đạo diễn Quang Dũng cho rằng hai ca khúc này dễ đi vào lòng người, phong cách biểu diễn của Minh Trị sôi động, mang niềm vui tới mọi người nhưng giọng hát của anh chưa thuyết phục. Thu Minh cho rằng Minh Trị cần thể hiện sự mạnh mẽ, quyết liệt hơn thay vì tỏ ra bông lơn, bỡn cợt khi hát loại nhạc này. Nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá nam thí sinh tiến bộ, tiết chế hơn lúc tập.