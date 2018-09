Ba phim Việt cạnh tranh với bom tấn 'Avengers' vào tháng 4/2018

Yêu em bất chấp

Khởi chiếu: 6/4

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Ngọc Thanh Tâm, Hoài Lâm, Đàm Vĩnh Hưng, Trang Trần, Ngọc Thảo, Công Văn Dương

Phim được remake từ tác phẩm nổi tiếng Cô nàng ngổ ngáo của Hàn Quốc. Nội dung xoay quanh mối quan hệ nắm - buông thất thường của Minh Khôi (Hoài Lâm) và cô nàng bí ẩn Diệu Hiền (Ngọc Thanh Tâm). Khôi là một chàng sinh viên có ngoại hình xuề xòa, mê truyện tranh, tốt tính. Một lần vô tình cứu được cô nàng bí ẩn (Diệu Hiền) đang say khướt, cả hai bắt đầu bước vào mối quan hệ khó nắm bắt nhưng cũng đầy hấp lực. Cô gái có tính tình kỳ lạ và ngoại hình ngổ ngáo là hình mẫu trong mơ mà Khôi từng vẽ trong hàng trăm câu truyện tranh của mình. Ngặt nỗi, mối quan hệ ấy luôn bị cản trở bởi một bí mật trong lòng Diệu Hiền, và cả sự khờ ngốc, nhút nhát của chàng sinh viên kiến trúc. Để rồi, một biến cố xảy ra, tưởng như họ có thể phải lìa xa nhau mãi mãi.

The Vanished (Xác chết trở về)

Khởi chiếu: 6/4

Thời lượng: 101 phút

Diễn viên: Kim Sang Kyung, Kim Kang Woo, Kim Hee Ae

Yoon Seol Hee, chủ tịch của một tập đoàn lớn, được phát hiện đã tử vong. Người chồng đang bị nghi ngờ là thủ phạm. Xác của cô đặt trong nhà xác, đang chờ được khám nghiệm bởi Cục Pháp y quốc gia thì đột nhiên nó biến mất một cách bí ẩn không dấu vết. Cảnh sát Joongsik quyết điều tra tìm ra người đã đánh cắp cái xác và vì lý do gì.

