Ba gương mặt nổi bật của 'Bạn là ngôi sao'

Liz Kim Cương, Shin Hồng Vịnh, Kiều Oanh đều sở hữu giọng hát điêu luyện, vẻ ngoài đẹp, phù hợp với ngôi quán quân của 'Bạn là ngôi sao'.

Be a star - Bạn là ngôi sao là sân chơi mới lạ, giúp các bạn trẻ thách thức bản thân trong hành trình đi tìm sự khác biệt của chính mình. Chương trình đã đi được hai phần ba chặng đường, trong đó, Liz Kim Cương, Shin Hồng Vịnh và "cô Ba" Kiều Oanh là ba gương mặt nổi bật, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Liz Kim Cương được đào tạo bài bản từ Hàn Quốc và hơn một năm kinh nghiệm biểu diễn tại xứ sở kim chi.

Liz Kim Cương - trưởng nhóm Lime là một trong những gương mặt quen thuộc tại top 10. Với sự đào tạo chuyên nghiệp, bài bản từ Hàn Quốc và hơn một năm kinh nghiệm biểu diễn tại xứ sở kim chi, Liz quay trở về Việt Nam và đăng ký tham gia "Be a star - Bạn là ngôi sao". Cô chia sẻ chương trình có format mới lạ. Điều đó thúc đẩy bản thân tham gia để tìm được cá tính khác biệt cho chính mình.

Khi tham dự chương trình, Liz dành toàn bộ thời gian cho quá trình tập luyện. Cô thường xuyên mang theo quà tặng tại chiến thắng đầu tiên trong cuộc thi là Moto Z Play và Moto Mods JBL Soundboost để luyện thanh và tập vũ đạo. Trải qua hơn 2/3 chặng đua, Liz luôn biết cách làm mới mình với những phong cách âm nhạc khác nhau. Giọng ca trẻ mang đến nhiều màn trình diễn đa màu sắc, từ việc thử sức với bản cover Kpop Time to love, dịu dàng với Beauty and the Beast đến sự thay đổi mạnh mẽ trong liveshow 9 qua giai điệu sôi động, cuốn hút.

Shin Hồng Vịnh sở hữu giọng hát khỏe, vũ điệu điêu luyện.

Trên sân khấu, Shin Hồng Vịnh - cô em út của nhóm nhạc S-girl ghi dấu ấn trong lòng công chúng bằng giọng hát cao, khỏe và mạnh mẽ. Sở hữu lợi thế ngoại hình sáng sân khấu cùng khả năng vũ đạo và giọng hát được rèn luyện bài bản, Hồng Vịnh hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành quán quân. Ở ngoài đời, Shin là một cô gái dễ thương và chiều fan. Cô được mọi người yêu mến bởi sự gần gũi.

Ngay sau đêm liveshow 6, người đẹp đăng tải một clip cover Có em chờ, vừa để khoe với fan về giải thưởng mới giành được của nhà tài trợ Motorola, vừa cập nhật thông tin mới để giao lưu với fan. Khi đăng ký tham gia cuộc thi này, Hồng Vịnh mong muốn tìm thấy được màu sắc khác của chính mình. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để cô được cọ xát, rèn luyện để sau này cho ra mắt những sản phẩm chất lượng phục vụ khán giả.

Kiều Oanh có giọng hát ngọt ngào, sự luyến láy điêu luyện.

Kiều Oanh sở hữu giọng hát ngọt ngào, phong cách dịu dàng, nữ tính. Nhưng vì luôn đóng khung với hình ảnh này nên dù tham gia nhiều chương trình âm nhạc, cô chưa ghi được dấu ấn. Trong suốt những tập đầu tiên của Be a star – Bạn là ngôi sao, khán giả luôn trông chờ vào Oanh một điều gì đó mới mẻ hơn.

Với màn trình diễn kết hợp vũ đạo mạnh mẽ trong ca khúc One night only ở liveshow 4 hay giọng hát da diết, tình cảm với ca khúc Mẹ tôi ở đêm Gala 9, Kiều Oanh đã chứng minh cho người xem thấy sự bứt phá của mình khi 3 lần nhận được giải thưởng tiết mục ấn tượng từ nhà tài trợ. Càng ở cuối chặng đua, cô gái trẻ càng cho thấy vị trí trong top 3 của mình là xứng đáng.

Thu Ngân