Ba bộ phim Việt gợi nhớ thời thanh xuân

'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh', 'Cô gái đến từ hôm qua' và 'Tháng năm rực rỡ' có cảnh quay đẹp, nội dung xoay quanh ký ức tuổi trẻ.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Bộ phim dựa trên cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - tác giả gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x đời đầu qua nhiều câu chuyện quen thuộc như Kính vạn hoa, Mắt biếc, Bồ câu không đưa thư... Với đề tài là tuổi thơ của những đứa trẻ miền núi, đạo diễn Victor Vũ đã khéo léo kể câu chuyện Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh bằng điện ảnh.

Nội dung phim xoay quanh hai anh em Thiều và Tường. Trong khi cậu bé Tường ngây thơ, đầy tình thương thì Thiều lại là người anh trai ích kỷ, hẹp hòi nhưng trong thâm tâm cậu vẫn rất thương em và là một người hào hiệp. Truyện cũng mở rộng ra mối quan hệ giữa hai anh em và những người dân trong làng, gồm cả người thân của mình và các bạn học cùng lớp. Ba của Thiều được miêu tả là một người giảo hoạt và được dân làng yêu mến nhưng hay nổi nóng và thường xuyên đánh đòn hai anh em vì nhiều lý do. Mẹ của hai cậu nhóc dịu dàng dù đôi lúc cũng trách mắng khi các con làm điều sai quấy.

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" có nhiều cảnh quay đẹp.

Bên cạnh tình cảm anh em với những yêu thương, ghen ghét, đố kỵ, hối tiếc, ăn năn... phim còn nói về tình cảm bạn bè, kỷ niệm thời thơ ấu của lũ trẻ nhà quê nghèo ở miền Trung cuối những năm 1980. Nơi đó có những cuộc cãi vã, đánh nhau, những trò chơi trẻ con thú vị, giấc mơ cổ tích công chúa, hoàng tử và hờn giận vu vơ, rung động đầu đời...

Bộ phim thu hút sự quan tâm của khán giả bởi những cảnh quay đẹp, câu chuyện dung dị. Trong lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Silk Road 2015 tại Phúc Châu, Trung Quốc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh giành giải "Phim hay nhất" do Thành Long trao tặng. Ngoài ra, phim còn nhận giải thưởng tại bốn hạng mục của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19, trong đó có Bông sen vàng.

Cô gái đến từ hôm qua

Cô gái đến từ hôm qua là một bộ phim điện ảnh hài lãng mạn do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, được chuyển thể dựa trên truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Phim đan xen giữa hai câu chuyện của quá khứ và hiện tại về cậu học trò tên Thư. Lúc còn bé, Thư luôn tự hào là một đứa con trai thông minh, có thể dễ dàng bắt nạt và sai khiến cô bạn hàng xóm Tiểu Li. Giờ đây, Thư lại khổ sở vì bị Việt An - cô bạn học cùng lớp mà cậu thầm thương trộm nhớ "xỏ mũi" và quay như quay dế. Thư dần nhận ra rằng "con gái càng lớn càng khôn, con trai càng lớn càng ngu"...

Miu Lê (giữa) và Hoàng Yến Chibi (ngoài cùng, bên phải) là đôi bạn thân trong phim.

Lấy bối cảnh năm 1997, phim gợi nhắc thế hệ khán giả 7x, 8x về thời thanh xuân. Giai đoạn đó, bảng xếp hạng âm nhạc Làn Sóng Xanh tạo hiệu ứng lớn, lôi cuốn nhiều bạn trẻ bằng những ca khúc Tình đơn phương, Phượng hồng, Hương thầm... Thói quen thu băng nhạc phát trên radio rồi chép lại vào sổ tay được tái hiện. Khung cảnh phố thị cổ kính ở Hội An - bối cảnh quay chính của phim gợi cảm giác hoài niệm. Nơi đó có hàng chè tàu giữa sân nhà, giọng phát thanh viên văng vẳng trên loa phường, những con đường trải dài với các ô tường màu vàng, xe kem, rạp chiếu bóng và những poster vẽ tay...

Bộ phim lãng mạn, hài hước mang đến những cảm xúc trong trẻo về thời học sinh ngây ngô với những trò nghịch ngợm nhất quỷ nhì ma, với những yêu thương, hờn giận, hay rung động của tình yêu đầu đời.

Tháng năm rực rỡ

Đây là bộ phim được làm lại từ tác phẩm Sunny (2011) nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc, do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn. Lấy bối cảnh tại Đà Lạt, phim xoay quanh một nhóm bạn trẻ có biệt danh Ngựa Hoang với sáu cô gái gồm Hiểu Phương, Mỹ Dung, Tuyết Anh, Bảo Châu, Thùy Linh và Lan Chi. Trải qua nhiều thay đổi vào khoảng thời gian thập niên 1970, nhóm bạn đã tan rã, mỗi người có một cuộc sống riêng. Một lần tình cờ gặp lại Mỹ Dung vào 25 năm sau và biết bạn mình đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, Hiểu Phương quyết định tập hợp lại những gương mặt cũ trong nhóm. Cô được sống lại thời tuổi trẻ vui vẻ, nhiều kỷ niệm.

Tháng năm rực rỡ gợi cho khán giả nhớ về tuổi 16 từ những điều nhỏ nhặt nhất như gout thời trang quê mùa, lòe loẹt, diêm dúa lúc đi học; những sở thích từ giản dị như vẽ tranh, đọc sách cho đến kỳ dị như chửi bậy, đánh lộn... Tuổi trẻ ấy còn luôn tràn ngập hoài bão và ước mơ, giống như những cô gái Ngựa Hoang.

Các cô gái trong nhóm Ngựa Hoang.

Ngoài ba tác phẩm điện ảnh nổi bật của Việt Nam, khán giả còn có thể xem những bộ phim nước ngoài như Tuổi trẻ sục sôi (Hot young Bloods), Tuổi 20 (Twenty), Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You are the apple of my eyes)... cũng gợi nhớ cho người xem về những tháng năm rực rỡ của một thời thanh xuân.

Trang Fim+ thường xuyên cập nhật những bộ phim điện ảnh Việt mới nhất. Người dùng là các thuê bao của MobiFone có thể đăng ký những gói cước như F10 hay FIMB70 để vừa được xem phim miễn phí, vừa có data lướt web. Ngoài ra, gói cước C90N cũng là lựa chọn của nhiều bạn mê phim hiện nay vì có tới 120GB data sử dụng trong 30 ngày, thoải mái online lướt web và xem phim cả ngày mà không cần bận tâm đến chi phí hay chờ đợi Wi-Fi.

Thu Ngân