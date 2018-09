Áo dài của Trương Thị May được đánh giá cao

Quốc phục của người đẹp Việt Nam lọt vào tất cả top bình chọn của các chuyên gia sắc đẹp từ trang Global Beauty hay Missosology.

Sau đêm trình diễn Trang phục dân tộc tại Vegas Mall ở Moscow ngày 3/11, bộ quốc phục của Trương Thị May đã gây ấn tượng mạnh mẽ với đông đảo khán giả quốc tế. Trong các cuộc bầu chọn mới nhất từ hai trang web sắc đẹp, bộ áo dài họa tiết hoa sen của Việt Nam đều được tôn vinh ở vị trí thứ tư.

Trương Thị May trình diễn trang phục dân tộc trong đêm thi ngày 3/11 tại Moscow.

Trang Global Beauty bình chọn "Áo dài" là trang phục đẹp nhất ở lục địa châu Á đồng thời lọt vào top 5. Đứng đầu danh sách này là bộ "Robot biến hình" của người đẹp Mỹ - trang phục này được đánh giá cao vì tính sáng tạo, giá trị biểu diễn và giải trí. Trong top 5 còn có quốc phục của Anh, Nga và Curacao.

Trong khi đó, trang Missosology vinh danh trang phục của Trương Thị May bởi tính "đậm đà bản sắc văn hóa và phù hợp hoàn hảo với phần thi. Chiếc áo dài rất sang trọng và quý phái với sự kết hợp hoa sen vàng trên nền lụa màu đỏ sậm. Quốc phục của Việt Nam vì thế thực sự nổi bật trên sân khấu khi trình diễn".

Trước khi diễn ra đêm thi trang phục dân tộc, Missosology đã bình chọn áo dài dẫn đầu top 5 quốc phục "không thể không xem". Các chuyên gia sắc đẹp đánh giá: "Trương Thị May rất tuyệt vời trong bộ quốc phục này. Nó có những đường thêu rất tinh tế, sang trọng và đậm chất hoàng gia. Đây là một bộ quốc phục rất ấn tượng".

Bộ trang phục được NTK Thuận Việt lấy ý tưởng từ hoa sen, tượng trưng cho sự thanh cao, trang nhã cũng như lối sống Phật tử của Trương Thị May.

Bộ quốc phục của Trương Thị may do nhà thiết kế Thuận Việt thực hiện, được lấy ý tưởng từ hoa sen và họa tiết hoa sen cổ. Chất liệu chính của trang phục là lụa truyền thống đính pha lê, với hai màu chủ đạo là vàng đồng và đỏ sậm. Nhà thiết kế lấy ý tưởng hoa sen để thiết kế, tượng trưng sự tinh khiết, dịu dàng. Ngoài ra, nó còn là hình ảnh gần gũi đời sống tâm linh của Trương Thị May.

Hoài Vũ