Anh Tuấn: 'Bạn gái không thích tôi chơi với ai, tôi sẽ cắt đứt với người đó'

Nam diễn viên 'Cả một đời ân oán' sẵn sàng gạt bỏ hết các mối quan hệ khác để dành thời gian cho bạn gái.

- Khi đóng phim, anh giữ khoảng cách ra sao với bạn diễn nữ?

- Trong Cả một đời ân oán, tôi và Hạ Anh đóng vai yêu nhau, là mối tình đầu của nhau. Đó là tình cảm rất trong sáng nên cả hai nhân vật luôn có khoảng cách. Khi ở ngoài đời, tôi cũng giữ khoảng cách đúng mực và luôn coi Hạ Anh như một người em. Không bao giờ có chuyện tôi đi riêng với Hạ Anh và để người khác nhìn thấy rồi mang chuyện đó đi nói với bạn gái tôi.

Trong đoàn làm phim, chúng tôi ở với nhau hàng ngày và có chuyện gì thì cả ê-kíp đều thấy hết. Tôi là người rất galant, quan tâm người khác nhưng đối xử với mọi người như nhau và không dành sự quan tâm quá đặc biệt cho bất kỳ ai. Đối với các thành viên đoàn làm phim, tôi giữ khoảng cách nhất định, phải nhìn trước ngó sau để bạn gái khỏi buồn vì hiểu lầm. Bản thân tôi không làm gì có lỗi để phải sợ nhưng tôi chỉ sợ bạn gái nghe được một tin gì đó không chính xác rồi lại buồn mà thôi.

Anh Tuấn đóng cặp với Hạ Anh trong 'Cả một đời ân oán'.

- Bạn gái anh phản ứng thế nào khi xem cảnh tình cảm của anh và Hạ Anh trong 'Cả một đời ân oán'?

- Không cần chờ đến lúc phim lên sóng, ngay khi trailer được phát hành và có cảnh đó, bạn ấy đã giãy nảy, làm nũng và hỏi tại sao tôi lại làm vậy. Nhưng tất cả những gì cô ấy làm chỉ dừng ở sự nũng nịu để tôi dỗ dành, xin lỗi mà thôi. Cô ấy không giận dỗi đến mức cãi nhau.

Trước khi đóng phim, tôi đã nói với cô ấy về chuyện tôi phải hôn bạn diễn. Nghe thấy vậy, cô ấy tỏ ra không đồng ý. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nhận vai. Cô ấy ghen nhưng vẫn hiểu công việc của tôi, bản chất tôi là người như thế nào. Chúng tôi yêu nhau gần 2 năm, cô hiểu tôi không phải là người dễ bị lay động bởi những chuyện đóng phim như vậy.

Anh Tuấn sốc vì bị chê quá nhiều khi đóng 'Cả một đời ân oán'

*Anh Tuấn trong phim 'Cả một đời ân oán'

- Anh đã đầu tư cho vai Bình trong 'Cả một đời ân oán' như thế nào?

- Điều đầu tiên là việc tôi để tóc mái ngố khi vào vai này. Tôi vốn ác cảm với kiểu tóc mái ngố. Dù con trai hay con gái để kiểu tóc đó tôi cũng không thấy đẹp. Thế nhưng, tôi đã chấp nhận khi đạo diễn yêu cầu mình cắt tóc mái ngố để phù hợp với vai diễn.

Tôi được VFC mời ra Hà Nội casting phim Cả một đời ân oán khi đã ký hợp đồng với HTV2 về việc tham gia Gạo nếp gạo tẻ. Tôi đã rất lo lắng nếu mình trúng vai Bình thì lịch rất căng vì vai của tôi ở cả 2 phim đều là tuyến chính. Cuối cùng, mọi người cho tôi một phương án là cứ đầu tháng thì tôi ở Hà Nội quay Cả một đời ân oán và đến giữa tháng, tôi bay vào TP HCM để quay Gạo nếp, gạo tẻ. Trong thời gian đóng phim, tháng nào tôi cũng phải bay ra bay vào liên tục và tự chịu hoàn toàn chi phí phát sinh đó. Tôi chấp nhận việc làm hơn 100% sức lực của mình để đáp ứng cả hai đoàn phim. Tôi may mắn chưa lần nào phải đền vì làm lỡ lịch của đoàn. Tuy nhiên, trong thời gian đó, tôi gặp nhiều chuyện liên quan đến sức khỏe. Tôi từng phải vào viện vì rối loạn tiêu hóa, suy nhược cơ thể vì làm việc quá sức.

Anh Tuấn đóng cặp với Phương Hằng trong 'Gạo nếp gạo tẻ'.

- Điều gì khiến anh cảm thấy áp lực nhất khi đóng hai phim cùng một lúc?

- Đối với tôi, cái khó nhất là làm sao để giữ được tâm lý của cả hai nhân vật và không để vai diễn này ảnh hưởng đến vai diễn kia. Dù đã có những tưởng tượng, suy nghĩ riêng về từng vai nhưng tôi thấy rất khó để giữ cảm xúc với bạn diễn khi tham gia cùng một lúc hai phim. Ở Cả một đời ân oán, tôi vào vai một chàng trai mới lớn, có tình yêu đầu đời với Hạ Anh. Trong khi đó, ở Gạo nếp gạo tẻ, tôi vào vai một một giám đốc trẻ, là trai đã có vợ. Là vợ chồng và là người yêu là hai trạng thái cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Điều đó đòi hỏi tôi phải tạo sự khác biệt khi diễn tình cảm với Hạ Anh và Phương Hằng.

- Anh thấy mình giống vai Nhân trong 'Gạo nếp gạo tẻ' hay Bình trong 'Cả một đời ân oán' nhiều hơn?

- Bình là chàng trai mới lớn, chập chững vào đời còn Nhân là người đàn ông trưởng thành, thành đạt. Tôi thấy mình giống vai diễn trong Gạo nếp gạo tẻ hơn vì vai Nhân rất chững chạc, cảm nhận cuộc đời sâu hơn Bình. Ở ngoài đời, tôi không phải là người nóng tính như Bình của Cả một đời ân oán. Tôi thường được bạn bè và các anh chị nhận xét là rất hiền. Mọi người ít khi nhìn thấy tôi nóng tính, mất bình tĩnh kể cả ở hiện trường lẫn cuộc sống. Tuy nhiên, trong tình yêu, tôi cũng hơi hơi mãnh liệt giống Bình (cười).

Anh Tuấn trong 'Gạo nếp gạo tẻ' *Anh Tuấn trong 'Gạo nếp gạo tẻ'

- Khi yêu, anh là người như thế nào?

- Nói rằng tôi đặt tình yêu lên hàng đầu thì cũng không hẳn nhưng tôi có thể gạt mọi mối quan hệ sang một bên để dành chỗ đứng quan trọng nhất cho chuyện tình cảm. Nếu bạn gái tôi ghét ai đó và không thích tôi chơi với ai, tôi cũng sẵn sàng không chơi với người đó.

Tôi may mắn có được bạn gái suy nghĩ rất người lớn và thương tôi hơn cả bản thân mình. Cô ấy luôn nhìn thấu những người có ý lợi dụng tôi. Trong vài trường hợp, tôi biết người ta lợi dụng mình nhưng chấp nhận duy trì mối quan hệ vì thấy điều đó không quá gây hại đối với mình. Tôi là người sống tình cảm, không muốn vì chuyện nhỏ có thể bỏ qua được mà đánh mất đi tình bạn lâu năm. Tuy nhiên, bạn gái tôi không thấy như vậy.

Bạn gái Anh Tuấn năm nay 19 tuổi, kém anh 8 tuổi.

- Điều gì ở bạn gái khiến anh cảm thấy trân trọng nhất?

- Đó là nghị lực sống và cách cô ấy chọn bạn mà chơi. Bạn gái tôi có quan điểm chỉ chơi với những ai có lợi và tốt với mình. Cô ấy không có những mối quan hệ bạn bè xã giao, thỉnh thoảng gặp nhau đi cà phê. Tất cả những người cô ấy chơi đều là bạn rất thân và rất tốt. Cô ấy chỉ mở rộng mối quan hệ với những người có ích cho công việc, cuộc sống của mình. Điều đó có thể hơi thực dụng nhưng tôi không thấy có gì xấu cả. Ngoài ra, cô ấy là người có nghị lực sống rất lớn. Từ bé, cô ấy đã phải ở với bà, thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ và thiệt thòi nhiều thứ. Cô ấy bây giờ mới 19 tuổi nhưng đã chuẩn bị khai trương nhãn hiệu mỹ phẩm riêng.

- Anh đã làm gì để bù đắp những thiệt thòi trong cuộc sống của bạn gái?

- Đầu tiên, tôi trở thành người bạn thân nhất của cô ấy mọi lúc, mọi nơi. Tôi hoàn toàn khác bạn gái ở chỗ tôi có rất nhiều mối quan hệ và rất nhiều bạn. Tuy nhiên, tôi gạt bỏ hết để dành thời gian cho cô ấy. Chúng tôi đã yêu nhau gần 2 năm. Một năm trước, tôi khá lãng mạn. Bất kỳ khi nào có cơ hội, tôi đều tặng quà cho cô ấy. Mỗi khi đi chơi với nhau, tôi đều làm cái gì đó và khiến cho cô ấy vui bằng những việc bất ngờ, ví dụ như lặng lẽ mua vé xem phim mà cô ấy thích.

Tuy nhiên, một năm gần đây, tôi khô khan hơn bởi quá bận rộn với công việc. Vì quá áp lực, tôi không có thời gian để nghĩ ý tưởng cho cô ấy bất ngờ. Thời điểm này, tôi không dám nhận thêm phim để dành thời gian nghỉ ngơi và hâm nóng tình cảm với bạn gái.

- Bạn gái nói gì khi anh không quan tâm như trước?

- Cô ấy buồn vì trước đây chúng tôi lúc nào cũng bên nhau, hiện diện trong cuộc sống của nhau rồi đùng một cái, tôi trở nên bận rộn. Tôi thấy thương nhưng không thể làm khác được vì không thể bỏ công việc. Cô ấy giận dỗi, hay bắt lỗi và thỉnh thoảng to tiếng. Có lần tôi không giữ được bình tĩnh khiến cả hai cãi nhau. Sau này, tôi hiểu rằng tất cả những chuyện này đều do mình và chính mình là người gây ra sự khó chịu cho cô ấy. Từ đó, tôi không bao giờ to tiếng nữa. Tôi để cho cô ấy thoải mái trút giận cho đến khi chán thì thôi. Sau đó, tôi sẽ xin lỗi và đưa cô ấy đi chơi cho thoải mái đầu óc.