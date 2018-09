Anh Thúy phủ nhận đóng giả Huyền Minh thi X-Factor

Cựu thành viên Mây Trắng cho rằng, cô hoàn toàn đủ tư cách dự thi mà không cần phải giả người khác.

Tối 30/3, tập 1 của cuộc thi X-Factor - Nhân tố bí ẩn lên sóng, lập tức tạo được hiệu ứng với khán giả truyền hình. Ngoài sự thu hút của 4 giám khảo là các ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng, chương trình gây ấn tượng nhờ dàn thí sinh có chất lượng cao. Trong số các giọng ca được chú ý, có thể kể đến cô gái tên Huyền Minh.

Huyền Minh khiến giám khảo và khán giả phải dành sự quan tâm đặc biệt khi xuất hiện trên sân khấu với chiếc mặt nạ che từ phần mũi đến trán. Cô chia sẻ, mình làm nhân viên phục vụ một nhà hàng. Gần đây, cô bị tai nạn nên gương mặt có nhiều vết sẹo lớn. Huyền Minh thấy không tự tin, sợ người khác để ý đến vết sẹo nên quyết định đeo mặt nạ.

Trong tập 1, màn trình diễn It's all coming back to me now của Huyền Minh (xem video) thuyết phục đến nỗi tất cả các giám khảo đều khen ngợi cô. Mr. Đàm còn lên tận sân khấu ôm chầm lấy Huyền Minh thay cho những tình cảm anh dành cho giọng hát này. Xúc động và bất ngờ, Huyền Minh đã bật khóc.

Ngay sau khi tiết mục của Huyền Minh lên sóng, khán giả đặt ra nhiều nghi vấn về cô. Nhiều người cho rằng, một phần gương mặt và giọng hát của Huyền Minh rất giống ca sĩ Anh Thúy - cựu thành viên nhóm nhạc Mây Trắng. Đặc biệt, ca khúc mà Huyền Minh trình diễn trong tập 1 X-Factor cũng chính là bài hát từng được Anh Thúy hát tại cuộc thi The Winner Is... năm ngoái (xem video). Khi so sánh hai tiết mục, có thể thấy khá nhiều điểm chung trong cách hát lẫn lối xử lý.

Hai người bạn của Anh Thúy từ thời còn ở nhóm Mây Trắng là Thu Ngọc và Thu Thủy cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Huyền Minh. Thu Ngọc chia sẻ, cô giật mình khi nhìn Huyền Minh vì cô gái này giống Anh Thúy đến 90%. Thu Thủy thì thấy thật khó để nhầm lẫn Anh Thúy với ai khác, bởi cô từng là bạn rất thân với Anh Thúy từ thuở ấu thơ. Theo Nữ hoàng khiêu vũ 2014, ngay khi xem đoạn trailer cô đã nghĩ đó là Anh Thúy. Song, khi Thu Thủy liên lạc với Anh Thúy để hỏi thì cô bạn đã phủ nhận mình là Huyền Minh.

Khi mọi sự nghi ngờ đổ dồn về mình, Anh Thúy thẳng thắn chia sẻ, cô không dự thi X-Factor. Cựu thành viên Mây Trắng cho rằng, đây là cuộc thi dành cho mọi đối tượng, không cấm ca sĩ đi thi và cũng không giới hạn độ tuổi. Nếu muốn, cô hoàn toàn đủ tư cách để thi mà không cần phải giả thành người khác cho mất công, mất sức lại không được gì hết.

Về phía ban tổ chức Nhân tố bí ẩn, họ khẳng định đã làm đúng mọi quy trình tuyển sinh. Huyền Minh có đầy đủ giấy tờ chứng minh cô năm nay 24 tuổi và đây hoàn toàn là tên thật chứ không phải nghệ danh. Ban tổ chức cũng đã xác minh phía Anh Thúy và kết quả cũng không có gì khác so với những gì cô chia sẻ.

Anh Thúy sinh năm 1983, nổi tiếng từ khi còn nhỏ cùng Yến Trang, Thu Thủy, Ngô Quỳnh Anh, Duy Uyên... Năm 2000, cô gia nhập nhóm Mây Trắng, đến 2002 thì tách nhóm để hoạt động solo. Cũng trong năm 2002, Anh Thúy đoạt giải ba cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP HCM và có bài hit Hãy hát lên khá đình đám. Thế nhưng, từ đó đến nay sự nghiệp của Anh Thúy vẫn lận đận dù đã phát hành vài album.

