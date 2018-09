Anh Thư mặc váy ngắn cũn đi xem phim cùng con trai

Anh Thư ngoài 30 tuổi vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Cô gây chú ý khi mặc chiếc váy ngắn in họa tiết hình chú chó Snoopy ngộ nghĩnh, khoe đôi chân dài gợi cảm. Anh Thư đưa con trai Tiểu Long tới xem bộ phim hoạt hình 'Daraemon: Stand by me' tại một cụm rạp ở TP HCM.