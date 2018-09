Ảnh Tâm Tít - Trịnh Thăng Bình bị đốt cháy trên sân khấu

Nhân vật chính thứ hai trong đêm nhạc là Justatee đến từ Hà Nội. Nam ca sĩ đã thể hiện những bài hát quen thuộc như 'Forever alone', 'Bâng khuâng', 'Tell me why'... với phong cách mới mẻ. Khi Justatee hát, khán giả liên tục hát theo và gọi tên anh khiến anh vô cùng xúc động. Justatee hứa, sau liveshow sẽ vào Sài Gòn phát triển sự nghiệp để dòng nhạc underground ngày càng đến gần khán giả hơn nữa.