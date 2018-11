Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' hiếm hoi đi sự kiện

Sau thời gian gây chú ý với các video cover đạt hàng triệu lượt xem trên Youtube, hai cô gái trưởng thành từ The Voice 2017 là Nguyễn Thạc Giáng My (trái) và Đặng Ngọc Tuệ Phương quyết định kết hợp ra sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên 'Cần lắm đấy'. Giáng My và Tuệ Phương vừa có buổi ra mắt MV và giới thiệu nhóm nhạc P.M Band đến khán giả tại TP HCM.