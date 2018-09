Anh Đức - Thục Hiền đoạt quán quân 'Vũ điệu tuổi xanh'

Cặp thí sinh bất ngờ 'vượt mặt' An Bình - Thúy Vy để lên ngôi trong đêm chung kết.

Tối 24/8, chung kết cuộc thi Vũ điệu tuổi xanh - Baby Ballroom diễn ra sau hơn một tháng tranh tài của các vũ công nhí. Chung cuộc, cặp Anh Đức - Thục Hiền bất ngờ giành ngôi quán quân thay vì cặp của An Bình - Thúy Vy như nhiều người dự đoán.

Thục Hiền - Anh Đức trong khoảnh khắc đăng quang 'Vũ điệu tuổi xanh'.

Từ đầu cuộc thi, An Bình - Thúy Vy được xem là ứng viên hàng đầu của giải nhất trong mùa đầu tiên. Hai bé có ngoại hình như các hot boy, hot girl và khả năng nhảy múa sáng tạo, điêu luyện. Chưa kể, An Bình còn được chú ý nhờ gương mặt và mái tóc y hệt Isaac - thành viên nhóm nhạc 365. Trong khi đó, Thúy Vy lại được đánh giá cao ở phong cách trình diễn cuốn hút. Hai bé liên tục dẫn đầu bảng thi qua nhiều tuần liên tiếp (xem video phần thi của An Bình - Thúy Vy).

Cũng được xem là ứng viên vô địch, song Anh Đức - Thục Hiền lại không đình đám bằng. Hai bé đã bước sang tuổi 13 và có nhiều kinh nghiệm nên không mang đến nhiều pha biểu diễn "nghẹt thở" như đối thủ. Vì vậy, mọi chú ý đổ dồn về phía cặp của An Bình - Thúy Vy thay vì Anh Đức - Thục Hiền (xem video phần thi của Anh Đức - Thục Hiền).

Tuy nhiên, như ban tổ chức đã chia sẻ, kết quả cuộc thi hoàn toàn do ban giám khảo gồm Trấn Thành, Nhã Khanh và John Huy Trần quyết định. Họ chấm điểm dựa trên tài năng và bài biểu diễn của thí sinh tại sân khấu chứ không bị áp lực từ bất kỳ phía nào. Do đó, dù An Bình - Thúy Vy đã "đốn tim" khán giả, nhưng ban giám khảo nhận thấy Anh Đức - Thục Hiền xứng đáng hơn. Với ngôi quán quân, cặp của bé Anh Đức nhận 50 triệu đồng, còn cặp "bản sao Isaac" được 40 triệu đồng.

Năm cặp còn lại được nhận phần thưởng đồng hạng 20 triệu đồng. Riêng cặp song sinh Gia Linh - Gia Bảo còn nhận thêm giải do khán giả bình chọn sau 7 liveshow (xem video diễn biến đêm chung kết).

Thúy Vy - An Bình vui vẻ nhận giải nhì chung cuộc.

Trong đêm chung kết, Nữ hoàng khiêu vũ 2014 Thu Thủy góp mặt với tiết mục Tấm Cám, diễn cùng các diễn viên Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP HCM.

Tuần tới, các khán giả sẽ được xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Vũ điệu tuổi xanh - Baby Ballroom 2014 lúc 21h chủ nhật 31/8 trên HTV7.

Hân Quy