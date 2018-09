Angela Phương Trinh lồng tiếng cho Angela Baby

Cô đảm nhận phần thoại cho nhân vật Tâm Lan của Angela Baby trong phim 'Hoàng Phi Hồng: Bí ẩn một huyền thoại'.

Lần đầu tiên tham gia dự án lồng tiếng điện ảnh, Angela Phương Trinh tỏ ra rất háo hức với vai trò mới. Cô càng hồi hộp hơn khi được giao nhiệm vụ thể hiện lời thoại cho mỹ nhân quyến rũ của Hoa ngữ - Angela Baby. Trong Hoàng Phi Hồng: Bí ẩn một huyền thoại (tựa gốc: Rise of the Legend), 'bà mẹ nhí' lồng tiếng cho nhân vật Tâm Lan của Angela Baby. Đây là một trong những bóng hồng gắn bó với Hoàng Phi Hồng thời trẻ. Từng đóng nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh, Angela Phương Trinh hy vọng, vai trò lồng tiếng của cô sẽ được khán giả đón nhận. Ngoài 'bà mẹ nhí', góp giọng trong dự án lồng tiếng còn có NSƯT Hữu Châu. Anh đảm nhận vai nhân vật Lôi Công (do Hồng Kim Bảo đóng).

Angela Phương Trinh trong phòng lồng tiếng.

Hình tượng Hoàng Phi Hồng trên màn ảnh Hoa ngữ từng gắn liền với ngôi sao hành động Lý Liên Kiệt. Tuy nhiên, trong Hoàng Phi Hồng: Bí ẩn một huyền thoại, nhân vật anh hùng này lại do diễn viên Bành Vu Yến đóng. Nội dung phim nói về quãng đời thời trẻ của Hoàng Phi Hồng, trước khi trở thành nhân vật lừng lẫy.

Lúc bấy giờ, triều đại Mãn Thanh vào năm 1868 hỗn loạn, nghèo đói bởi những chiêu trò đê hèn của đám tham quan và các băng đảng khét tiếng ở vùng đất cảng. Gánh chịu nỗi đau từ chính những thành phần thối nát của xã hội, Phi Hồng đã phải trải qua một quá khứ vô cùng bi thương. Vào năm 9 tuổi, sau khi cha mất, Phi Hồng được một cao tăng nhận nuôi và truyền dạy võ công. Trong thời gian đó, cậu đã hiểu ra ý nghĩa đích thực của việc báo thù cũng như chuẩn bị những kỹ năng cần thiết để có thể trả thù cho cha của mình. Xoay quanh câu chuyện trừ gian diệt bạo của vị anh hùng thiếu niên, bộ phim còn được dồn nén và đẩy lên đến cao trào khi Hoàng Phi Hồng đối mặt cùng Hắc Hổ Bang tàn ác.

Nghệ sĩ Hữu Châu cũng tham gia phần thoại cho nhân vật Lôi Công.

Hoàng Phi Hồng: Bí ẩn một huyền thoại là dự án phim hành động do người đóng đầu tiên được phát hành trên màn ảnh rộng của Việt Nam ở phiên bản lồng tiếng. Phim sẽ khởi chiếu từ ngày 5/12.

Quỳnh Như