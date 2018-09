Angela Phương Trinh hoá quý cô xinh đẹp đi sự kiện

Trong tập 2 của 'Glee', Angela Phương Trinh có nhiều đất diễn hơn so với tập 1. Đặc biệt, nhiều khán giả đã bất ngờ với phân đoạn Hạ Quyên 'ăn cơm trước kẻng' với Phi Long (do Hữu Vi thủ vai) vì quá say xỉn sau buổi tiệc tại hồ bơi. Được biết, dù lần đầu diễn cảnh nóng cùng nhau, cả hai đã có sự kết hợp ăn ý.