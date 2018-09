Angela Phương Trinh hoá người mẹ lam lũ

Cặp Dumbo và Kristina đóng vai đôi tình nhân Jack và Rose của phim 'Titanic' nhảy Jive và Rumba tưng bừng. Trên nền ca khúc nổi tiếng 'My heart will go on', đôi nhảy diễn xuất hài hước, khiến khán giả thích thú.