Angela Phương Trinh ấn tượng với vai chị Dậu

Diệp Lâm Anh - Zhivko kết hợp cùng bé Hoàng Anh trong điệu Pasodoble và múa đương đại trên nền ca khúc 'Rolling in the deep'. Chàng vũ công ngoại quốc đóng vai ông chồng say xỉn, vũ phu với vợ con.